"Jeden z nich je takzvaný koeficient velikostní, který mají u vyjmenovaných nejčastějších nemovitostí Karlovy Vary nastavený dlouhá léta na 4,5. Zákon stanoví, v jakém rozmezí může daná obec tento koeficient stanovit podle toho, kolik má obyvatel. Druhý koeficient byl zaveden někdy v roce 2009, je to tak zvaný místní koeficient, který si obce mohly stanovit ve výši 1 až 5. Zastupitelstvo města tehdy stanovilo místní koeficient 2," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

A doplnil, že následně, rok poté, vyšla novela zákona, která stanovila základ daně místo jedné na dvě koruny. "Tím pádem se v roce 2010 zdvojnásobila i výše daně, aniž by to město nějak ovlivnilo," vysvětlil mluvčí.

Podle primátorky čeká město těžké období. "Konsolidační balíček bude mít na město opravdu negativní dopad. Kvůli novému rozložení výnosu z hazardu ve prospěch státu a měst, která na svém území ani žádné automaty či herny nemají, nás připraví o téměř 30 milionů korun. Přitom peníze z hazardu šly vždy do sociální oblasti, sportu a kultury. Snížení rozpočtového určení daní nás připraví o další desítky milionů korun. Stát uvaluje na města neustále novou a novou agendu s nutností přijímat nové zaměstnance. Namísto navýšení financí nám ale naopak finance dále bere," postěžovala si primátorka. A znovu zdůraznila, že město nechce lidem více zatěžovat rodinný rozpočet a navíc víme, že sama vláda chystá plošné navýšení základní sazby této daně,“ uvedla primátorka.

Podle jejích dalších slov by ale k tomuto kroku vláda sahat neměla. Možnost úpravy výše daně z nemovitosti by měla i nadále zůstat v kompetenci měst a obcí. „V tomto se shoduji s mnoha dalšími starosty a stejný názor má i Svaz měst a obcí,“ doplnila primátorka.

Vedení karlovarského magistrátu o zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti uvažovalo v souvislosti s vybranými lokalitami. Vyšší daň by mohlo vyhláškou upravit například v lázeňském území, kde je převážná většina nemovitostí určena k podnikání. „Zatím jsme ale ustoupili i od tohoto záměru. Město má povinnost nejen zajišťovat potřebnou agendu, ale starat se i o svůj majetek, opravovat komunikace, investovat do rozvoje města, do škol, podporovat sport, kulturu, život ve městě, starat se o své občany. S pohledem na současné kroky, které nám česká vláda předkládá, mám obavy, že nebudeme mít za co. Myslet si, že ušetříte tím, že seberete ostatním je holý nesmysl," uzavřela primátorka.

Nemovitá věc Daň z nemovitosti

přízemní obytný dům o výměře zastavěné plochy 100 m2 1 800 Kč

patrový obytný dům o výměře zastavěné plochy 100 m2 2 475 Kč

byt o výměře 60 m2 1 080 Kč

byt o výměře 80 m2 1 440 Kč

garáž o výměře 20 m2 480 Kč

zahrada 1000 m2 v závislosti na bonitě 100 až 400 Kč

stavební pozemek 100 m2