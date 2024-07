„Kalendář je u hlavní pošty zrušen z důvodu plánované změny. V dnešní době, kdy má každý mobilní telefon nebo chytré hodinky, datumovka nedává smysl. Máme v úmyslu ve Smetanových sadech provést zahradní výsadbu, která bude ladit s dobou a lidi osloví. Nejpozději v druhé polovině června se změny v sadech objeví,“ odpověděl začátkem června písemně na dotaz Karlovaráků Stanislav Dvořák, ředitel městské společnosti Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, která měla vždy výsadbu kalendáře na starosti. A PR manažerka Lázeňských lesů Martina Netvichová ho doplnila „Bude tam něco jiného, co se bude také obměňovat, je to ale překvapení, proto nechceme zatím prozrazovat, co to bude. Chápeme, že změna může bolet, ale paní zahradnice je šikovná, má zajímavé nápady. Věříme, že se změna ujme.“

close info Zdroj: Deník/Jana Kopecká zoom_in Kalendář z květin nahradil kalendář z trávy.

Veřejnost zrušení datumovky kritizovala, a tak se záležitost řešila i na posledním zastupitelstvu. Dokonce tam padla zmínka o další inovaci ve Smetanových sadech, kterým je vzkaz Měj krásný den, jenž se nachází před Alžbětinými lázněmi před místní kašnou. Karlovarský historik a člen opozičního politického hnutí KOA Jiří Klsák na zastupitelstvu například poznamenal, že původ tohoto sloganu není český, že jde o anglicismus a že pozdrav cizinci nepochopí.

Lázeňské lesy na facebooku 13. června informovaly, že tento nápis se bude každých 14 dnů obnovovat. Ten ale zůstává pořád stejný. „Na obměnu se chystáme tento týden, použijeme jiný font písma,“ vysvětloval Tomáš Kumpert, zástupce ředitele lesů a vedoucí střediska parků. „Co se týče datumovky v čele Smetanových sadů, toto je poslední varianta, měnili jsme to v tuto podobu. Jde o měsíc a rok travnatým písmem,“ doplnil Kumpert.

Nyní se ukáže, jak zajímavý nápad, kterým inovace datumovky má být, přijme veřejnost. Radní Petr Bursík (ODS), který má městskou organizaci lázeňských lesů ve své gesci, totiž na zastupitelstvu přislíbil, že pokud se lidem změna líbit nebude, květinový kalendář se může vrátit. „Žijeme v České republice, ne v Anglii. A je to i nový pohled na řešení toho parku. Je to přístup, který nyní Lázeňské lesy a parky mají a pokud se to neosvědčí, není to nevratné, a pokud bude tlak, aby se tam datumovka vrátila a pokud progres, který tam je, se neosvědčí, datum se může vrátit. Proč ale po čtyřiceti letech neudělat něco jiného? Proč nevyzkoušet novou záležitost,“ reagoval Bursík na kritiku.