Zdroj: Jana Kopecká

Pondělní ustavující jednání nového zastupitelstva provázely velké organizační zmatky a dokonce se schylovalo v jednu chvíli i k tomu, že se bude hlasovat o jeho zmatečnosti. Nová opozice tvořená z Ostrováků.cz a ODS se také snažila prosadit tajnou volbu starosty a dvou místostarostů. "Dávám návrh, aby tato volba byla tajná, protože tak mohou zastupitelé hlasovat podle své vůle a bez předešlých dohod," uvedl opoziční zastupitel Petr Pavelka. Na to reagoval Čekan: "Všichni ti, kteří tvoří koalici, nemají problém veřejně říci, koho budou volit." Návrh Pavelky přijat nebyl a starosta i místostarostové nakonec byli zvoleni aklamací, tedy veřejně.

Karlovarští zastupitelé zvolili nové vedení města

Ještě před volbou starosty se ale Pavelka veřejně zeptal, jak to má Hanakovič se svou trestní minulostí a lhaním. "To, že někdo jednou uklouzne na slupce od banánu a spáchá trestný čin v mladické nerozvážnosti a následně vede slušný život, není pro mě důvod, abych s ním nespolupracoval. To, co mě spíše vadí, že to pak zapře," prohlásil zastupitel, který se ptal Hanakoviče i na to, za jakou stranu či hnutí bude v zastupitelstvu působit. Hanakovič poté zopakoval, že svou minulost považuje za uzavřenou a že se z ní poučil. "Abych nešpinil vizitku ANO, vystupuji z hnutí. Uvidíme, jak to bude dál, ale zatím budu jako nestraník," reagoval nový starosta.