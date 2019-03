I když se zdá, že studenti mají o dějiny čím dál menší zájem, opak je pravdou. Důkazem je krajské kolo prestižní dějepisné soutěže, které se uskutečnilo v Chebu. Zúčastnili se ho studenti z celkem 238 gymnázií z České republiky a Slovenska. Soutěž pořádá každoročně Gymnázium Cheb v čele s profesorem a manažerem školy Miroslavem Stulákem. Finálové kolo se uskuteční na podzim.

Tříčlenné týmy soutěžily ve znalostech období československých dějin let 1978-1992. Krajskému kolu předcházela několikaměsíční příprava organizačního týmu studentů a absolventů chebského gymnázia v čele s manažerem školy Miroslavem Stulákem.

„Do tříkolového testu bylo třeba připravit přes stovku otázek sledovaného období, které musí být jednoznačně vyhodnotitelné, což není jednoduché. Na otázkách se podíleli přední čeští a slovenští historici, například PhDr. Jan Rychlík, DrSc., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr., JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D., a řada dalších,“ sdělil pořadatel soutěže Miroslav Stulák.

Samotné vyplňování testů začalo ve všech 22 krajích České republiky a na Slovensku přesně v deset hodin a za šedesát minut bylo jasno.

„Současně se soutěžícími bylo v učebně chebského gymnázia připraveno 22 studentů třídy 3.E, kteří zajišťovali e-mailové a mobilní spojení s jednotlivými krajskými koordinátory, kteří pak průběžně informovali chebskou centrálu o zahájení a ukončení testů,“ poznamenal manažer školy.

Studenti byli velmi nadšení, že mohou asistovat u tak prestižní akce, jako je dějepisná soutěž gymnázií České a Slovenské republiky.

„Je to poprvé, co mohu přímo pomáhat panu Stulákovi s krajským kolem této soutěže. A baví mě to. Už v uplynulém roce jsem pomáhala připravovat sál v předvečer finále. V uplynulých letech jsem pomáhala nosit vítězům finálového kola ceny a knížky,“ řekla studentka Lucie Hradecká.

Ještě v dopoledních hodinách byly výsledky ze všech krajů odeslány a studenti chebského gymnázia Lukáš Pulec a Jakub Pouzar okamžitě začali výsledky zpracovávat, takže již v odpoledních hodinách byly známy neoficiální výsledky soutěže.

„Letos jsme měli výsledky spočítané ze všech krajů rekordně rychle. Je to známka toho, že spolupráce mezi námi a ostatními gymnázii je sehraná a mám kolem sebe spoustu spolehlivých pomocníků,“ poznamenal Stulák. Do chebského finále na sklonku listopadu 2019 postupuje 75 nejúspěšnějších škol, přičemž přímý postup mají zajištěn pouze vítěz posledního ročníku a pořadatelské chebské gymnázium.

A jak vlastně takové krajské kolo vypadá?

V celkem 22 krajích České a Slovenské republiky během jedné hodiny studenti písemně odpovídají na několik desítek otázek. Testy ihned po skončení opraví přítomní pedagogové a výsledky okamžitě odešlou e-mailem přiděleným studentům chebského gymnázia. Podle toho, kolik které gymnázium získá bodů, se rozhodne, zda postoupí do mezinárodního finálového kola na podzim.

Všem 22 krajským koordinátorům odeslal pedagog Miroslav Stulák týden před soutěží obálku, ve které byly další tři obálky. V jedné jsou samotné testy pro studenty, ve druhé jsou správné odpovědi a do třetí obálky vloží pedagogové vyplněné testy od studentů a zašlou je zpět k archivaci do Chebu.