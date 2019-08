Karlovy Vary – Zhruba jeden rok je ve funkci jednatele KV Arény Roman Rokůsek. Zkušený manažer, který působil řadu let jako ředitel krajského úřadu, přišel do arény, která nefungovala a byla opředena řadou problémů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

O některýchz nich nechce jednatel mluvit, jiné prozradil. „Nechci se dívat dozadu. Přišel jsem, abych z arény udělal funkční sportovně-kulturní stánek,a to se nám zatím daří,“ říká Roman Rokůsek. Za nejdůležitější věc označuje seškrtání výdajů za poradenství, právní služby a další podle něho zbytečné věci. Peníze nasměrovalo vedení do provozu, neboť skončily záruční doby a je třeba opravit mnoho věcí. „Aréna je vlastně soustava několika továren, které je třeba sladit tak, aby pracovaly efektivně. Máme pět zdrojů na výrobu tepla a elektřiny a není jednoduché to zkoordinovat,“ pokračuje jednatel. Vypočítává, že to jsou plynové kotle, tepelná čerpadla a kogenerační jednotka. Náklady na energie činí ročně 17 milionů korun a tři miliony činí účet za vodu. A když se k tomu připočítá zvyšování cen energií, je prý jasné, že udržet vyrovnaný rozpočet není jednoduché. „My ho ale dodržíme, a navíc nabídneme lidem řadu akcí, které mají regionální i nadregionální charakter,“ doplňuje Roman Rokůsek.