"Rada má schvalovat pokyn k zahájení prací. Pokud ho odsouhlasí, tak 8. března půjde zhotoviteli výzva a dojde k předání stanoviště," informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Zakázka na tuto stavbu rozpoutala na konci loňského roku bouřlivou diskusi na jednání zastupitelstva. Do výběrového řízení se totiž přihlásila pouze jedna firma, společnost Eurovia, která požadovala za celou akci 150 milionů korun. To bylo o třicet milionů korun více, než jaký byl odhad města.

Opozice proto požadovala, aby soutěž město udělalo znovu. Koalice nakonec rozhodla, že smlouvu se společností Eurovia radnice podepíše, protože město tlačil čas. „Stáli jsme před otázkou, zda akceptovat vyšší cenu s vědomím, že akci už nic nebude brzdit, a nebo čekat. Pak bychom se ale mohli dostat ještě na vyšší částky,“ vysvětloval tehdy náměstek Tomáš Trtek (ANO). Podle Bursíka má město navíc závěry z diagnostiky z roku 2018, že most musí být kvůli špatnému stavu do jednoho roku nahrazen. Pokud by město vypsalo novou soutěž, Bursík upozornil, že by pro provoz musel být most zřejmě uzavřen.

Eurovia má na celou akci, která bude opět provedená ve zrychleném režimu žlutého fidicu jako Doubský most, 38 týdnů od podpisu smlouvy. Během celé doby zůstane funkční přilehlá lávka pro pěší.