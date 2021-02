Demolice Dvorského mostu v Karlových Varech začne, až klesne hladina Ohře

Už 15. března se kvůli demolici uzavře Dvorský most. Nový bude stát až na konci roku.

DVORSKÝ MOST je v havarijním stavu a do dvou let bude odstraněn. Město si tak od dopravních komplikací kvůli uzavřeným mostům neoddychne. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Jana Kopecká

Do demolice už druhého karlovarského mostu zbývá jen pár dnů. Jakmile to umožní podmínky, začne se s očekávanou demontáží Dvorského mostu. Podobný osud potkal už Doubský most, který byl stejně, jako bude ten Dvorský, postaven v urychleném procesu žlutý fidic. Jak informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), už 15. března bude most uzavřený. „Příští týden máme na místě kontrolní den, kdy si se zhotovitelem ujasníme harmonogram prací. Až to umožní Povodí Ohře, dojde ke snesení mostní konstrukce. Stanovisko Povodí je potřebné kvůli aktuální zvýšené hladině řeky Ohře. Věřím ale, že voda během první poloviny března opadne," uvedl náměstek Bursík. Demolici i stavbu nového mostu provede za 150 milionů firma Eurovia, která na to má od podpisu smlouvy 38 měsíců. Podle Bursíka tento termín končí na sklonku letošního roku. Ten nepředpokládá, že by tato zásadní akce měla vliv na vodáctví. „Vodáci by měli mít minimální omezení v provozu," konstatoval. Kvůli absenci strategického mostu ovšem dojde k zásadní změně v městské dopravě. „Objízdné trasy povedou přes Doubský a Tuhnický most. Lávku pro pěší ponecháváme," doplnil náměstek primátorky.