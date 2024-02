Má to ale jednu vadu na kráse. Zatímco jednatelem společnosti je Alisher Kasymov, jejím padesátiprocentním podílníkem je Felix Ikonnikov, který nemá právě dobrou pověst. „V případě Ruska a Ukrajiny můžeme upozornit na korupci a možná se něco stane. Ale myslíme si, že by to mělo zajímat i Česko. Vy byste přece měli chtít vědět, jaké peníze k vám přicházejí. Nejsou to jenom politici, u kterých není jasné, jak si mohli našetřit na byt v Karlových Varech. Ale třeba i člověk jménem Felix Ikonnikov, který patřil mezi tvůrce finanční pyramidy MMM 2013 a dnes má dům naproti Mlýnské kolonádě,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský protikorupční aktivista Michail Maglov na začátku roku 2017. Šlo o klasickou peněžní pyramidu, kvůli níž přišla řada Rusů o své úspory.