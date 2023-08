Plány společnosti AF Company, která vlastní areál zchátralého pivovaru v karlovarských Rybářích, se zatím nevyvíjí podle jejích představ. Kdyby totiž šlo všechno hladce, dávno už by zde pivovar, který obývají lidé na okraji společnosti, jež jsou přítěží celé čtvrti, nestál a začalo by se s výstavbou nového centra v Rybářích. Přesto ale zástupce majitele, projektový manažer Miroslav Příkop stále doufá, že ještě do konce letošního roku by zde mohl být zásadní posun. Investor zatím totiž nedostal stanovisko dopravního inspektorátu, které je zcela klíčovým pro zahájení výstavby. K demolici pivovaru mělo dojít už před půlrokem.

„Bohužel, stále nemáme všechna stanoviska od dotčených orgánů. Jde hlavně o zprávu od dopravního inspektorátu, na které jsou navázány další věci včetně například stanoviska odboru dopravy magistrátu města. Poslední jednání s dopravní policií jsme měli minulý týden. Bez stanoviska dopravního inspektorátu nemůžeme nic dělat,“ konstatoval projektant Příkop s tím, že se řeší napojení nového bytového centra na stávající komunikace v Rybářích. V budoucnu se předpokládá napojení této nové lokality na Dolní kamennou a také na zatím neexistující Charkovský most.

Stanovisko od dopravního inspektorátu je podstatné pro zahájení územního řízení, jehož první etapou má být právě demolice zchátralých objektů. „Doufáme, že během srpna bychom toto klíčové vyjádření mohli dostat. V září bychom pak mohli požádat o územní rozhodnutí. Samozřejmě, že tento stav není pro nás příliš pozitivní a už se potřebujeme posunout dál,“ komentoval Příkop.

Od zbourání pivovaru, kde přebývají bezdomovci, si místní obyvatelé mnoho slibují, a věří, že se situace v této části města zlepší. Rybáře už potřetí vyhrály anketu veřejnosti, kde respondenti odpovídali na otázku, kde se cítí nejméně bezpečně. Situace se zde spíše zhoršuje. I Deník opakovaně informuje o tamních zásazích strážníků vůči lidem na okraji společnosti. Někteří jsou schopni si doslova ustlat na chodníku.

Přestavba areálu, jejímž smyslem je vytvořit nové městské centrum v Rybářích, má být rozdělena do několika etap. V rámci té první by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu, který se nazývá Nové centrum Rybáře, se počítá i se službami, supermarketem či parkovištěm. Má tam vzniknout i náměstíčko.

Nelegální obyvatelé pivovaru ale tomu, že by se s rozpadlým areálem mělo začít něco dít, příliš nevěří. „Bydlím v pivovaru asi dva a půl roku. Bydlet se tam dá. Tady žádný majitel není, nevěřím tomu, že to půjde k zemi. Deset let už to bourají. A pokud by na to skutečně došlo, kam půjdu? Kamkoliv," řekl Deníku vloni v říjnu jeden z obyvatel pivovaru.

Pivovar v Rybářích založil sládek Anton Weber v roce 1879. Jak je citováno od autora Otty Rykla z publikace Pivovar Karlovy Vary 1879 - 1979 na webových stránkách Zaniklé obce a objekty, za druhé světové války byl v pivovaru dokonce v jeho zadní části, v místě pozdější truhlárny, zřízen koncentrační tábor pro 40 vězňů, kteří byli vykupováni z velkých koncentračních táborů.

„Prvenství v republice si závod Karlovy Vary zajistil v roce 1966, kdy při příležitosti XV. mezinárodního filmového festivalu uvedl na trh nový druh piva – 11stupňový světlý speciál pod názvem „Karel“. Byl dán do prodeje jen v dárkovém balení v časovém omezení jednoho měsíce v objemu 188 hektolitrů v lahvích. U zrodu tohoto v budoucnu nejoblíbenějšího piva stál sládek Konopásek. V další roce bylo prodáno již 1765 hektolitrů a v dalších letech byl „Karel“ zaveden do stálé výroby. V roce 1974 dosáhl 35% ročního výstavu. Pro oblíbenost a úspěšnost prodeje byl tento nový druh piva - jedenáctka - zaveden do výroby i v jiných pivovarech po celé republice. Od roku 1978 byl poprvé zahájen export 12stupňového piva „Dukát“ do Maďarska v objemu 7000 hektolitrů. O rok později to již bylo 27 000 hektolitrů," píše se na stránkách. S velkou rekonstrukcí se v pivovaru začalo v roce 1969 a jen v prvním roce zde stát proinvestoval 33 milionů korun, což svědčí o tom, že podnik měl ve státním hospodářství značnou prioritu.

Po revoluci se zde vyráběl Primus, od 90. let minulého století sloužil karlovarský pivovar vlastněný Plzeňským Prazdrojem pro vaření především plzeňských piv. Jeho provoz skončil v roce 1999, kdy se celá výroba přesunula do Plzně. Plzeňský prazdroj z Rybář definitivně odešel v roce 2004.