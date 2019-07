„Jednali jsme s krajem o tom, že by bylo krásné obě tyto akce spojit v jednu. Den jsme rozdělili na dvě části – ta odpolední bude věnována především rodinám s malými dětmi ve Dvořákových sadech, kde bude pro ně připravena řada soutěží a vystoupení. Starším pak nabídneme od 21 hodin společný koncert Miro Žbirky s Karlovarským symfonickým orchestrem na Mlýnské kolonádě,“ informovala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Mluvčí krajského úřadu Veronika Severová pak doplnila, že pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoše zazpívá Žbirka nejen své nejznámější skladby, včetně Balady o poľných vtákoch, Atlantídy či Čo bolí, to prebolí, ale zazní také skladby The Beatles, a to rovněž v aranžmá pro symfonický orchestr. Vstupné se neplatí. Zábavné odpoledne pro děti ve Dvořákových sadech bude také plné hvězd. Vystoupí zde kapela Mirai či břichomluvec Zdeněk Polach s Matýskem. Akce začíná už ve 14 hodin. „Dále zde bude účinkovat Wikiho svět s Mimoni či taneční skupiny Mirákl a RapPresent. Chybět nebude ani karikaturista či airbrush tetování. Návštěvníci budou moci ochutnat i regionální potraviny oceněné v soutěži Dobrota Karlovarského kraje,“ dodala Severová.