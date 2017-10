Denní psychoterapeutický stacionář funguje jeden rok. Je jediný v kraji

Ostrov - Denní psychoterapeutický stacionář už téměř rok funguje v ostrovské nemocnici. Vysoce odborné a specializované pracoviště, které je jediné svého druhu v Karlovarském kraji, rozšiřuje ambulantní péči o pacienty potýkající se s různými psychickými problémy a nemocemi.

Psychoterapeutický stacionář v ostrovské nemocnici.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Zdejší lékaři chtějí oslovit praktické lékaře, kteří se potýkají ve svých ordinacích s pacienty s psychickými a psychosomatickými problémy, a nabídnout jim pomoc. Efekt stacionáře je z odborného hlediska jasný. V řadě případů se jedná o vhodnou formu doléčování, jakýsi most mezi propuštěním z hospitalizace na psychiatrickém oddělení a plným zapojením se do běžného rodinného i pracovního života.



„Další část pacientů tvoří lidé s takzvaným chronifikovaným, dlouhodobým průběhem onemocnění, kdy docházení do programu ve stacionáři, který podporuje socializaci a přináší strukturu do života, rozvíjí komunikační a jiné dovednosti, takže plní zejména sociálně rehabilitační úlohu,“ uvedla Jana Olachová, psychoterapeut Nemocnice Ostrov. Poznamenala, že u těchto pacientů se snižuje riziko opakovaných hospitalizací a zlepšuje se jejich kvalita života, protože jim léčba poskytuje možnost neopouštět své přirozené domácí prostředí.



„Ukazuje se, že docházení do programu je vhodné i pro pacienty, kteří jsou v pracovní neschopnosti a docházka do programu jim efektivně napomáhá při rekonvalescenci,“ dodala Olachová.



Pacienti docházejí na terapeutický program jeden den v týdnu. Jednotlivé dny jsou určeny pro pacienty z podobných diagnostických skupin, které jsou definované podle toho, s jakými obtížemi sem pacienti přicházejí. Lékaři se věnují pacientům s neurotickými a osobnostními poruchami, abstinujícím pacientům s přeléčenou závislostí, dále pak pacientům s psychotickým onemocněním v remisi, tedy poté, co zmizely příznaky onemocnění.





Skupiny jsou maximálně osmičlenné, otevřené, takže pacienti přicházejí a odcházejí tak, jak postupují s léčbou. Denní program začíná v půl desáté společným komunitním setkáním, následuje relaxace, skupinová terapie, arteterapie, edukace, kognitivní trénink. Program je ukončen v půl čtvrté po sdílení prožitků z terapeutického dne.



Program je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. „V současné době jsme jediným zařízením v regionu, které takovou formu péče nabízí. V sociálním sektoru ovšem poskytuje službu sociální rehabilitace a terénní služby klientům s vážným psychickým onemocněním nezisková organizace Fokus, s níž úzce spolupracujeme,“ uvedl Richard Záleský, primář psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov.



O samotný chod stacionáře se po odborné stránce stará tým zkušených odborníků, z nichž většina pracuje rovněž na psychoterapeutickém oddělení nemocnice. Pacientům je k dispozici psychiatr, který provádí vstupní pohovor a je během pobytu plně k dispozici pacientovi. Dále se o pacienty starají psychoterapeuti, psychiatrická sestra a pro abstinující závislé je k dispozici adiktolog.



Případní zájemci o léčbu se mohou objednávat u zdravotní sestry na telefonu 353 364 353, kde lze získat další informace.