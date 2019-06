Děpoltovice stárnou, Vřesová má dětí dostatek

Karlovarský kraj – V Děpoltovicích na Karlovarsku žije ze zhruba 380 obyvatel pouhých 36 dětí do 15 let, průměrný věk je 45 roků a mladí lidé se do obce nehrnou.

„Tato čísla nás pochopitelně netěší, jsme si vědomi, že u nás populace stárne. Také proto uvažujeme například o startovacích bytech pro mladé,“ uvedla místostarostka Děpoltovic Štěpánka Luxíková. I Prameny na Chebsku se 106 obyvateli mají málo dětí. Je jich 11 a věkový průměr dosahuje téměř 44 let. Z obce se během několika let, kdy ji řídil státem dosazený správce a chyběla základní infrastruktura, odstěhovaly desítky obyvatel. Zamířily obvykle do větších měst s možností práce a dostupného bydlení. Zato ve Vřesové na Sokolovsku, která má přibližně stejný počet obyvatel jako Děpoltovice, žije paradoxně 85 dětí a průměrný věk je 34 let. A to i přesto, že tu chybí škola i školka. Většina lidí je ze sociálně slabších vrstev. „Rodiny mají více dětí a mnohé z nich žijí jen ze sociálních dávek, “ říká jeden z místních, který nechce být jmenován. Ve Velkém Luhu na Chebsku se 167 obyvateli žije 36 dětí a věkový průměr je 37 let. „Máme tu krásné prostředí, které si všichni nově příchozí pochvalují. Už před několika lety jsme měli v obci projekt, pomocí kterého se nám podařilo zasíťovat několik desítek pozemků na výstavbu rodinných domů. Pozemky jsou tu i levnější než v okolních obcích a městech, což nám také hraje do karet, “ sdělila starostka Velkého Luhu Jiřina Vrábelová. Téměř dvacet procent z celkového počtu obyvatel, tedy 55, je dětí v Milíkově na Chebsku. „Sice tady nemáme školu a školku, ale děti nám vozí speciální autobus, který je odveze až před školu a školku. Všude kolem je příroda a projede tudy minimální počet aut, takže se nebojíme děti pustit ven,“ říká maminka dvou dětí Jana. Problémy s úbytkem lidí vnímají i představitelé kraje. „Jsme zapojeni do programu Restart, jehož prostřednictvím chceme dosáhnout otevření veřejné vysoké školy, chceme posílit vědu a výzkum, nabídnout nové pracovní příležitosti a další věci. Investujeme také do dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti,“ uvedla mluvčí kraje Veronika Severová. Vypuštěný bazén vadí nejvíce Přečíst článek ›

