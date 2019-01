Krušné hory - Horská služba upozorňuje

Zásady bezpečného chování na horách se týkají nejen sjezdových tratí, o čemž Deník včera informoval, ale také zimních horských túr. Horští záchranáři proto vydali desatero zásad, jak předejít možným potížím.

Vždy je podle zkušených záchranářů důležité pečlivě naplánovat trasu túry, mít správné vybavení na ni a nezapomenout léky. „Túru je nutné plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny,“ říká šéf horských záchranářů v okrsku Bublava Bohumil Havel s tím, že s předstihem si lidé mají získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci. „Před odchodem na túru by dotyční měli předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře pak opět zvolit podle nejslabšího ze skupiny. Důležité také je správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest, specifické pro jednotlivá pohoří. To samé platí u typů výstražných tabulí,“ uvedl.

Záchranáři rázně nabádají, aby se lidé nepohybovali mimo značené cesty, měli s sebou lékárničku a v případě potřeby uměli poskytnout první pomoc. „Znát kontakty na Horskou službu nebo na zdravotní záchrannou službu by mělo být samozřejmostí. Součástí výbavy by proto měl být vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon,“ dodal záchranář.

Mezi poslední rady patří znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny nebo zřícení v exponovaném terénu, nikdy nepodceňovat hory a nezodpovědným chováním nevystavovat nebezpečí sebe ani ostatní.