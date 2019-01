Aš – Podle názvu měla být akce připravená Základní organizací Českého svazu chovatelů v Aši výstavou drobného zvířectva.

Ovšem některé živé exponáty, ať už to byli králíci nebo holubi, svou velikostí budili především u dětí úžas a do drobných zvířátek měli daleko. Třeba takové plemeno holuba polský rys modrý šupinatý malého křehkého ptáčka rozhodně nepřipomíná. Zkrátka a dobře, v Aši se představilo na pět desítek chovatelů, bylo na co se dívat a návštěva byla více než slušná. „A to kdysi chodilo lidí ještě mnohem více, za víkend třeba i dva tisíce. Báli jsme se, aby nám dům nespadl. Teď už zájem o chovatelství není takový. Dříve byly v Aši čtyři organizace, teď už zbyla jen jedna,“ uvedl její předseda Pavel Petrák.

Skoro šest desetiletí se už věnuje chovatelství Ladislav Horáček. Vystřídal skoro všechna zvířata, ale v posledních letech patří jeho čas především okrasným holubům. „Je to zkrátka vášeň, která člověka pohltí, dostane se pod kůži,“ uvedl chovatel.

Chovatelé z Aše pořádají výstavu dvakrát ročně, velkou v lednu a menší v září. někdy se přidávají i chovatelé z Německa.