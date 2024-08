Je to rok, co Karlovy Vary zažily jednu z největších průtrží. 15. srpna loňského roku se nad lázeňským městem přehnal déšť, který spláchl lázeňské území a neušetřil tehdy ani Moravskou ulici v památkové rezervaci , příkrou ulici v těsné blízkosti chrámu Maří Magdalény.

Byla pár let po kompletní rekonstrukci a voda před rokem v ní vymlela dlažební kostky. Průtrž mračen způsobila škodu za 2,5 milionu korun, rekonstrukce v roce 2919 stála 41 milionů korun. Část škody nakonec uhradila pojišťovna.

Národní památkový ústav v Lokti (NPÚ) se okamžitě po loňské události ohradil vůči odvedeným pracím, které podle něho nebyly v souladu s jejich doporučením. Proto bylo dlouhou dobu otázkou, zda pojišťovna v tomto případě nakonec pojistné plnění vyplatí.

„Soudním znalcem i pojišťovnou bylo uznáno, že se jednalo o škodní událost a příčinou škody byl mimořádně silný přívalový déšť. Znalecký posudek současně potvrdil, že dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací, byly dodrženy technické normy, technologické postupy. Rozsah a náhlost přírodní pohromy byly tak mimořádné, že škodě nebylo možné předejít,“ vysvětluje mluvčí radnice Helena Kyselá.

Názor NPÚ byl ale vloni jiný. „Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti se ohrazuje proti prohlášení zástupců vedení města Karlovy Vary, že příčinou vyplavení dlažby v Moravské ulici jsou požadavky památkové péče. V projektu, který NPÚ posuzoval, byly navrženy velkoformátové dlažební kostky, které v průběhu realizace investor změnil na dlažbu menšího formátu, nevhodnou do tak prudkého svahu. Po celou dobu stavby bylo upozorňováno na špatnou kvalitu pokládky a spárování, a to i ze strany veřejnosti. Před rekonstrukcí byla dlažba v ulici položena 50 let do písku a nevyplavila se. Památková péče neodpovídá za kvalitu provedení stavby. Tuto odpovědnost nese projektant a dodavatel. Na rozhodnutí investora pak je, zda takovou stavbu převezme a zaplatí,“ stojí v písemném prohlášení NPÚ.

Jak mluvčí Kyselá nyní dodává, náklady na odstranění následků této živelné události činily 2,583 milionu včetně DPH, přičemž plnění ze strany pojišťovny bylo ve výši 1,17 milionu korun. „Pojistné plnění v plné výši škody pojišťovna nevyplatila z toho důvodu, že město již čerpalo plnění i z jiných pojistných událostí. Rozdíl ve výši cca 1,4 milionu korun tak bylo uhrazen z prostředků města,“ upřesňuje mluvčí Kyselá.

Po události pak došlo ještě k dalšímu dohadům města s NPÚ, a to ohledně toho, jak se bude poničená Moravská ulice opravovat. Karlovy Vary totiž chtěly eliminovat škody po případných dalších živelných pohromách novou technickou úpravou této ulice. „S Národním památkovým ústavem se ale město na této variantě nedohodlo, a tak se komunikace uvedla do stejného stavu jako před deštěm z loňského srpna. Opět byl tedy použit stejný materiál a stejný postup jako při rekonstrukci v roce 2019,“ uzavírá mluvčí radnice Jan Kopál.

Rekonstrukce se prováděla v době, kdy primátorkou byla Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Zakázku měl na starosti její tehdejší náměstek, dnes uvolněný radní Petr Bursík (ODS)