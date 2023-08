Není to poprvé, co strmé ulice v karlovarském lázeňském území poškodil silný déšť. Dlažba je zde totiž kvůli památkové ochraně na sucho zasazena jen do štěrku.

Škody po přívalovém dešti v lázeňském centru Karlových Varů. | Video: Jana Kopecká

K více než 40 zásahům v souvislosti s přívalovými dešti a silným větrem nakonec vyjeli hasiči jen na území lázeňského města Karlovy Vary v úterý podvečer. Právě lázeňské centrum a jeho strmé ulice utrpěly největší škody. Jak už Deník během úterního podvečera informoval, déšť silně poničil Moravskou ulici nad chrámem Maří Magdalény a zcela spláchl sousední Vyšehradskou ulici, která se právě rekonstruuje. Obě mají sklon více než 40 stupňů. Metr a půl vysoká hromada sutě, která stojí poblíž bývalé Spořitelny na Divadelním náměstí, není připravený materiál na některou stavbu. „Ano, to, co vidíte, je to, co se spláchlo v Moravské ulici,“ potvrdili ráno Deníku pracovníci kanalizací, kteří se stejně jako mnozí jiní snaží dát celé prostranství do pořádku. A nebude to asi hned.

Jak uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek, úklidové práce zde začaly už v úterý večer. „Do Moravské ulice najel bagr, který shrnul dlažební kostky,“ upřesnil náměstek.

Moravská ulice přitom prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která přišla město na 30 milionů korun. Není to první problém, jenž se tu v souvislosti s vydatnými dešti, který vymlel dlažební kostky, od té doby objevil. Protože jsou Moravská i Vyšehradská ulice v lázeňském území, nemohla být dlažba na základě nařízení památkářů zpevněna betonem, ale byla pouze na sucho zasazena do štěrku.

Podle náměstka Trtka město udělá nyní vše pro to, aby se situace po této události změnila. „Už tehdy jsme s tím nesouhlasili. Požadovali jsme, aby se kostky do štěrku nepokládaly. Hon na čarodějnice ale dělat nebudeme,“ prohlásil Trtek. „Budeme vůči památkovému ústavu vzpurní,“ doplnil ho ovšem radní Petr Bursík, který měl rekonstrukci Moravské ulice v roce 2019 na starosti. „Jsme rozhodnuti jít na nejvyšší místa, abychom toto nařízení dokázali změnit. Protože to, co se stalo v úterý, může přijít znovu,“ dodal Trtek.

Zdroj: Jana Kopecká

Vedení města se bude snažit škody uplatnit v rámci pojistky. Na celém území Karlových Varů déšť způsobil škody podle Trtka možná i za desítky milionů korun. „Bavíme se tu o milionových škodách. Moravskou máme poničenou, právě rekonstruovanou Vyšehradskou to spláchlo celou. Síťaři musí nyní zjistit, zda voda neporušila i inženýrské sítě,“ uvedl Trtek s tím, že větší přehled bude mít vedení radnice po středečním poledni, kdy znovu vychází do terénu.

Moravská ulice se podle Bursíka nyní provizorně zasype, aby mohla být opět průjezdná. Nyní provoz pro vybraná vozidla do ní řeší strážníci průjezdem z Kolmé ulice. Až po klíčových jednáních se bude řešit, co s ní dále. „Není vyloučené, že to budeme muset znovu celé sundat,“ připustil Bursík.

Zmíněné ulice nejsou ovšem jediné, kde se počasí v centru lázní vyřádilo. Zcela pod vodou skončila Nová louka, v sadech Karla IV. U Císařských lázních spadly vzrostlé stromy, které poničily zaparkovaná auta.