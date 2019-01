Karlovarsko - Dětem začala škola, což znamená, že zase začínají i kroužky. Podle všeho děti upřednostňují sport. Početně se na takové kroužky přihlašuje nejvíce dětí, ale jsou i kroužky, které nejsou kapacitně tak velké, a přesto se do nich děti hrnou.

ŠERMÍŘI z TJ Lokomotiva sbírají jeden úspěch za druhým. Medaile i ocenění v podobě mistrů republiky v družstvech. | Foto: Archiv šermíř

Dům dětí a mládeže v Ostrově nabízí místním dětem bohatý program na celý rok. „Nejvíc u nás vedou sportovní a tanečně-pohybové kroužky, co se týče počtu dětí. Máme však i další kroužky, které nemají tak velkou kapacitu, jako stále oblíbenější vaření nebo chovatelství," řekla za DDM Ostrov Zuzana Janecká.

Chovatelé mají zázemí v ostrovském ekocentru, kde si děti na vlastní kůži mohou vyzkoušet péči o hlodavce, ale i o terarijní zvířata, jako jsou hadi, ještěrky nebo ještěři. Cena kroužků v ostrovském DDM se pohybude mezi 200 a 600 korunami na celý školní rok s tím, že rodiče mohou své děti přihlašovat na jednotlivé kroužky i během roku.

V Karlových Varech pod dům dětí a mládeže spadá také šerm, který provozuje TJ Lokomotiva v čele s trenéry Martinem Rubešem a Stanislavem Jamborem. Jejich šermíři sklízí jeden úspěch za druhým.

Ať už jsou to ti velcí nebo malí žáci, kteří se v loňském školním roce stali mistry republiky v družstvech. Šerm však není sport pro každého. Je o slušnosti a vzájemném respektu. „Chtěl jsem si zkusit, jaké to je, být mušketýr. Správně je to šermíř, víte. Chytlo mě to a začal jsem jezdit i po závodech. A navíc jsme skvělá parta," svěřil se šermíř Vojta.