Nástup do školních zařízeních letos prověřil dětskou imunitu. V první polovině září si tak pediatři na Karlovarsku kvůli vysokému počtu marodů mají čas sotva si odskočit, na oběd mívají jen pět minut. Že je vysoká nemocnost potvrzují i ve školkách či v zájmových kroužcích.

"Opravdu je to jedním slovem katastrofa. Jedeme téměř bez přestávky. Jen za dnešní dopoledne jsme u nás měli čtyřicet nemocných dětí," říká dětská lékařka z karlovarské čtvrti Stará Role Hana Brožová. "Nemáme čas si ani odskočit. Teď mám akorát menší pauzu na oběd a jedeme znovu," pokračuje pediatrička s tím, že mezi nemocnými převládají respirační onemocnění, tedy silná rýma a kašel, občas se objeví angína, hodně nyní i spálová. Kvůli vysokému výskytu streptokokové angíny byla například minulý týden v podstatě vyprodána v Karlových Varech nejběžnější antibiotika.

Podle lékařky taková situace za poslední dva roky nebyla. Důvodem je covid, který zapříčinil distanční výuku. "Děti se kvůli on - line výuce dlouho neviděly, pak byly prázdniny. Nepředávaly si tak mezi sebou bacily a ty mají nyní volné pole působnosti. Výsledkem je snížená imunita," vysvětluje pediatrička.

Kvůli vysoké nemocnosti tak hned v polovině září řady školních i školkových dětí značně prořídly. Podle ředitelky Mateřské školy Úsměv v Palackého ulici v Ostrově Šárky Gabrielové bývalo ale vždy zvykem, že děti po prázdninách více marodily. "Není to nic výjimečného, i když je pravda, že je toho letos trochu více. Jde hlavně o ty nejmenší, těch chybí nejvíce. Z osmnácti dětí v jedné třídě jich máme jen deset, takže se jedná asi o jednu třetinu, co jsou nemocné. Nemají imunitu, to je problém. U těch větších až takové výkyvy nejsou," konstatuje ředitelka školky.

Dokonce až padesátiprocentní absenci kvůli vysoké nemocnosti mají v karlovarském oddíle Triatlet KV, kam docházejí i školkové děti. "Nejvíce chybí ty nejmenší, ale nemocné jsou i školní děti, je to tak do těch osmi let. Tréninky rozhodně nerušíme, protože nevíme, co nás čeká. Navíc méně dětí v jednom oddíle je spíše organizační výhodou," dodává Lucie Markusková z Triatlet KV.