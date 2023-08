Život muže, jehož identitu nechává redakce Deníku v anonymitě, budeme mu říkat třeba Karel, před rokem a půl nabral velmi dramatický směr. V té době mu náhle zemřel šestadvacetiletý syn, o které se jeho matka řádně nestarala. Dům, v němž Karel svého syna a částečně i jeho nevlastního bratra vychoval a který se nachází v jedné obci na Karlovarsku, teď navíc z poloviny zdědila bývalá manželka. Případ skončil u soudu. I kdyby dal Karlovi za pravdu, žádný velký happyend se ale podle muže konat nebude. „Minimální částka, kterou budu muset svou ex vyplatit, totiž činí milion sto tisíc korun. Jde přitom o peníze za dům, který po generace vlastnila má rodina,“ říká Karel.

Osud jeho rodiny spojené s daným domem, na který si žena dělá poloviční nároky, se začal psát krátce po druhé světové válce. „Tehdy po odsunu Němců ho koupil od státu můj děda. Následně jej daroval své dceři, mé matce. V domě jsem vyrůstal se svými dvěma staršími sestrami, které se o mě společně s maminkou po smrti mého tatínka staraly. Sestry odešly a maminka dům v 80. letech přepsala na mě,“ vypráví muž a pokračuje: „Pak jsem potkal ji. Seznámili jsme se v jižních Čechách a najednou byla u mě na zahradě i se svým malým synem. Miloval jsem ji, vzal si ji a měli spolu chlapce. Nedělal jsem mezi kluky žádný rozdíl, oba dva vychovával jako své vlastní. Když bylo našemu synovi devět let, ze dne na den odešla. Nechala tam děti a odešla za jiným.“

Chlapce žena nechala na starost Karlovi a vídala je původně jen tehdy, pokud za ní přijeli. Pak si vzala k sobě jen svého syna, který ale nakonec stejně skončil v péči jejích rodičů v jižních Čechách. „Nikdy mi na kluky nedala ani korunu. Tvrdila, že jsem ji okradl a že jsem ji vyhodil z domu. I v rozvodovém rozsudku stálo, že ona byla příčinou rozpadu našeho manželství a že to byla ona, která z domu odešla. S výchovou syna mi dlouhé roky pomáhaly sestry s maminkou. Ona mezitím porodila dvě dívky, které jsou už téměř dospělé. A teď se všichni, včetně jejich otce, mého soka, kvůli němuž od nás odešla, chtějí do domu nastěhovat,“ líčí svůj příběh pan Karel.

Dům opravil, investoval do něj téměř milion a půl korun. A protože je vážně nemocný a nechtěl tady syna nechat nezabezpečeného, před lety na něho dům přepsal. Jenomže vloni v březnu syn nečekaně zemřel a notář rozhodl, že dům se rozdělí na polovinu mezi jeho rodiče. „Jsem na tom psychicky velmi špatně. To, co prožívám, je prostě peklo. Vypočetlo se, že svou exmanželku mohu vyplatit 350 tisíci korunami. Morálně jsem s tím měl velký problém, ale ze zákona jiná možnost nebyla, a tak jsem s tím souhlasil, ale ona ne,“ svěřuje se nešťastný muž.

I když ví, že postupuje nezákonně, v domě vyměnil zámky. Dokonce by měl své bývalé platit nájem, i v tomto případě si je vědom, že páchá přestupek. „Je to nespravedlivé, ale takové jsou české zákony. Dokážete si představit, že bych pod jednou střechou domu, který má jen jedno sociální zařízení, jednu kuchyni a jedny dveře a není tedy určen pro soužití několika rodin, žil s někým, který mi tady nechal dvě děti a odešel od nich pryč a já se o ně musel postarat?“ stýská si pan Karel.

V případu podal dvě žaloby. Ale nezbývá mu nic jiného, než se smířit s tím, že ženu bude muset vyplatit v řádech statisíců korun. „Soud budou zajímat skutečné investice do domu, což nebude problém doložit. Bude se zohledňovat i výše hypotéky, a proto minimální částka, kterou budu muset bývalé dát, je milion sto tisíc korun. Nebude to mít dobrý konec, jinak to v České republice udělat nejde,“ uzavírá svůj příběh muž.