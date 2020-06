Žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií se zapojili do výtvarné soutěže Kolonádní pohárek, jejíž vítězové byli vyhlášeni 18. června v karlovarské Krajské knihovně.

Soutěž Kolonádní pohárek | Foto: Karlovarská agentura rozvoje podnikání

V kategorii pro žáky od 1. do 5. tříd nazvané Navrhni si svůj dekor kolonádního pohárku zvítězil Jiří Václav Baloun ze ZŠ Nová Role. V kategorii Navrhni nový design kolonádního pohárku pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a žáky nižšího stupně víceletých gymnázií obsadila 1. místo Maria Divkovič z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do soutěže dorazily návrhy od studentů napříč celým Karlovarským krajem, do první kategorie se přihlásilo celkem 64 návrhů, do druhé pak 111. Vítězové obdrželi ceny, které do soutěže věnovaly firmy Thun 1794 a G. Benedikt Karlovy Vary. Ale třeba i voucher v podobě bezplatného vstupu do porcelánové školičky v Nové Roli, kde si budou moci vlastnoručně vyhotovit další pohárky či hrnečky.