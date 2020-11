Otevřená okna a všechny děti v rouškách. Tak to dnes vypadalo v prvních a druhých třídách na Základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech. I sem se totiž vrátily děti.

Děti z dukelské školy se na návrat do lavic těšily, měly si o čem povídat. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Na školu se těšily. Návrat do lavic kvitují ale především učitelky, i když mají k povinným rouškám výhrady. „Dvakrát týdně nám nechali výuku do půl jedné, tedy pět hodin. Odpadly nám přitom hodiny tělocviku i pracovních činností. Jsem zvědavá, jak to děti v rouškách udýchají,“ konstatuje třídní učitelka 2.B Romana Vacková.