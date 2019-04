„S Karlovarskou krajskou nemocnicí spolupracujeme již od roku 2005 a jsem velice potěšen, že jsme nemocnici mohli nyní předat osm lineárních dávkovačů v hodnotě téměř 260 tisíc korun. Věřím, že tento dar přispěje ke kvalitnější péči o malé pacienty. Nadační fond Kapka naděje zakoupil do nemocnice od začátku spolupráce přístroje a vybavení za více než 411 tisíc korun,“ uvedl ředitel nadačního fondu Jan Fischer.

Nové dávkovače v Karlových Varech budou pomáhat dětem na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Jde o přístroje přímo určené pro akutní provozy, které se vyznačují především jednoduchým ovládáním a vysokou spolehlivostí. Umožňují přesné dávkování infuzí i léků, a jsou navíc vybaveny vlastním akumulátorem. Díky tomu jsou plně mobilní a použitelné například při transportu dětí v inkubátoru.

Nejde ale zdaleka o jedinou pomoc Nadačního fondu Kapka naděje karlovarské nemocnici. Ta v minulosti od Kapky naděje obdržela například i fototerapeutický modul, monitory životních funkcí, můstkovou či kojeneckou váhu a další přístroje. Ve všech případech pak byly určeny právě pro dětské oddělení Nemocnice v Karlových Varech.

Pomoc Kapky naděje je navíc specifická i v tom, že do svých záměrů zapojuje také obyvatele Karlových Varů a okolí. Ti totiž mohou přispět do sbírkových kasiček nadačního fondu umístěných přímo v areálu karlovarské nemocnice v prostorách lékárny nebo obchodu v pavilonu A. Jejich výtěžek následně směřuje právě na nákup přístrojů pro zdejší dětské oddělení. „V tom je největší síla Kapky naděje. Její sbírka totiž spojuje lidi, kteří se možná v životě nepotkají, ale přesto dokáží společně pomoci,“ řekla u příležitosti předání přístrojů Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice. „Velké poděkování tak patří nejen zástupcům nadačního fondu, kteří pomáhají sbírku zastřešit a realizovat, ale také každému, kdo do ní přispěl. Díky nim se v kasičkách v karlovarské nemocnici podařilo shromáždit už téměř 60 tisíc korun. A sbírka bude pokračovat i v roce 2019,“ dodala Samáková.

Předání přístrojů v karlovarské nemocnici se osobně zúčastnila také zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

Ta, mimo jiné, navštívila dětské oddělení, kde předala hospitalizovaným dětem drobné dárky pro zpříjemnění pobytu v krajské nemocnici. (pod, jid)