Silnice I/6 rozděluje toto město, které počítá dny do výstavby D6. Zatím si ale počká, protože termín otevření je stanoven až na rok 2024.

„Snad už máme opravdu vyhráno a dálnice se skutečně bude stavět směrem na východ k Praze. Podle původního územního plánu totiž byla orientována směrem na západ, což by z hlediska ulehčení provozu v dopravě městu téměř nepomohlo. Pokud dojde k realizaci východním směrem, dojde zaplať pánbůh k maximálnímu zklidnění v našem městě,“ říká starosta Bochova Miroslav Egert.

Co se týče příprav na stavbu D6 v okolí Bochova, město zcela vyhráno ale ještě nemá. „Dotčené pozemky je ještě třeba vykoupit. Jde asi o deset majitelů. Věřím, že všichni budou s výkupem pozemků souhlasit, protože všichni se už na dálnici těšíme. Už nyní má minimálně jedenáct let zpoždění,“ konstatuje Egert.

Nejenže bude díky D6 ve městě klidněji, ale hlavně i bezpečněji. Například před dvěma lety zde totiž došlo k tragické nehodě, kdy tu uhořel řidič čtyřkolky. „Je to pět let, co na I/6 v našem úseku byla konečně snížena rychlost v hodině na 70 kilometrů. O změnu jsem přitom jako starosta žádal dlouhých deset let,“ dodává starosta.