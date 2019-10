Společnost Panattoni věří, že se jí podaří nově budovaný areál obsadit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vojtěch Smola

Až devět set čtyřicet kamionů denně může v budoucnu zajíždět do areálu bývalé Škodovky v Ostrově. Budou tam postaveny dvě velké haly, které obsadí buďto výrobní, nebo logistické společnosti. „V současné době pracujeme na získání všech nutných povolení a pak začneme stavět. Areál prošel důkladnou a nákladnou sanací,“ uvedl mluvčí společnosti Panattoni Česká republika Karel Taschner. Dodal, že počet 940 kamionů, jež by tam mohly denně zajíždět, je maximální horní hranice, která v praxi nebývá naplněna. Kdo se bude do nového areálu v Ostrově stěhovat, zatím mluvčí neví. „Prostory teprve začneme nabízet zájemcům a jejich jména zveřejníme až po dohodě s nimi,“ doplnil mluvčí. Aktivitu společnosti vítá vedení ostrovské radnice, která je s developerskou společností v kontaktu a věří, že se jí areál podaří nejen vybudovat, ale také obsadit.