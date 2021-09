V celkovém součtu festival oslaví již 21 let své existence, město Březová však pořádá akci jednou za dva roky, a to zejména z důvodu organizační a finanční náročnosti. Na akci město plně spolupracuje jak s Policií, konkrétně s krajským ředitelstvím Karlovarského kraje a s územním odborem Sokolov, tak i po poslední ročníku navazuje na úspěšnou spolupráci rovněž s Kriminalistickým ústavem PČR.

Poslední ročník se uskutečnil v roce 2019, Šlo o 19. ročník celého festivalu, který se po několia městech přesunul právě do Březové. Za pět dnů festival navštívilo dle odhadu pořadatelů různorodé akce a doprovodné programy přes 1200 návštěvníků. Město Březová nabídlo v rámci festivalu nejen řadu filmových promítání, ale také bohatý doprovodný program. Záštitu festivalu udělil policejní prezident Jan Švejdar, stejně jako tomu bude i letos.

Nabitý program, zvýhodněné vstupné, setkání s některým oblíbeným českým hercem a režisérem, hudba pohádková i filmová, prevence a také benefice. To vše nabídne letošní Krimifest Březové u Sokolova. Startuje ve středu 3. listopadu v prostorách Kulturního domu a Multifunkčního centra v Březové.

