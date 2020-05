Ohniskem nákazy se stala chebská nemocnice. Tam od začátku pandemie onemocnělo už 87 lidí. Korovirem se nakazilo devětačtyřicet pacientů a osmatřicet zaměstnanců. Druhým lékařským zařízením, které výrazně zvyšuje počty, je mariánskolázeňská nemocnice.

Do Chebu zamířily tři odběrové sanitky a začalo testování zhruba pěti set zaměstnanců a jejich rodin. Přibližně půjde o tisícovku osob. Dva týmy vojáků budou testovat přímo ve stanu v areálu nemocnice, třetí tým pak bude mobilní. Plošné testování má ukázat, kolik zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků sice nemá příznaky nákazy, ale je pozitivní. Dalším opatřením je evakuace pacientů, kteří nejsou nakaženi koronavirem, do jiných zařízeních v kraji. Poté, co evakuace skončí, hasiči prostory důkladně vydezinfikují. K opatření došlo poté, co se během úterka prokázala nákaza u devíti zaměstnanců a tří pacientů chebské nemocnice.

„Je to smutné prvenství,“ povzdychla si Andrea z Chebu. „Bohužel se pandemie mohla za tu dobu pěkně rozšířit. Vždyť je mnoho těch, kteří v nemocnici leželi, teď už jsou doma. Co když to mezitím roznesli dál. Je to pěkný průšvih.“

„Myslela jsem, že se v nemocnici testuje personál pokaždé, když přijdou zaměstnanci na směnu,“ podivila se Daniela z Chebu. „Pendleři musí mít testy. A v nemocnici je tolik nakažených. Nechápu, jak je to možné.“

Nákaza se v minulých dnech prokázala také v nemocnici v Mariánských Lázních. Podle tamního vedení je epidemiologická situace v mariánskolázeňské nemocnici stabilizovaná. Průběh nákazy je u naprosté většiny nemocných mírný. V minulém týdnu do Mariánských Lázní přijelo na pomoc patnáct příslušníků Armády České republiky. Vojáci jsou v přímém provozu na lůžkovém oddělení. Na konci týdne tým doplnily dvě zdravotní sestry z Vojenské lázeňské léčebny Teplice. Podařilo se tak doplnit stavy personálu u zdravotníků i nezdravotníků.