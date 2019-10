Téměř o pět tisíc více lidí navštívilo během letošní turistické sezony město Cheb. Velkým lákadlem se staly například chebské krovy, kdy si návštěvníci města mohou projít několik historických půd na náměstí. To není možné nikde v Evropě a je to tak unikát.

DO MĚSTA CHEBU zavítalo během turistické sezony více lidí. Jedním z lákadel jsou i chebské krovy. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Oproti minulému roku, kdy v sezoně navštívilo infocentrum s dotazem 40 038 turistů, v letošní sezoně se jejich počet zvýšil na 44 803 osob. Pokud by počty návštěvníků byly rozptýleny do dnů rovnoměrně, mohli bychom říci, že se jedná o zhruba 370 osob denně, a to není málo,“ konstatovala vedoucí chebského infocentra Marcela Brabačová. Evidováni ve statistice jsou pouze tázající se návštěvníci. Další, kteří si pouze vezmou prospekty, započítáni nejsou. Chebské infocentrum také porovnává zájem českých a německých turistů, a to proto, že jsme v příhraničí.