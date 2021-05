Tu nemine tradiční focení stromů a setkání s ambasadory v rámci tak zvané „Stromojízdy“ v úterý 1. června od 14.00 hodin. Letní online hlasování se pak otevře od 21. června na www.stromroku.cz.

Památná 600letá lípa roste u rozcestí lesních cest v dnes zcela zaniklé obci Popov u Jáchymova. Jedná se o nejsilnější strom Karlovarského kraje s průměrem kmene 964 centimetrů. V sousedství lípy stál kdysi hostinec. Kmen stromu býval obkroužen lavicí a ověšen svatými obrázky. Vahou větví se ale kmen rozdělil a místem lze nyní projít po speciálním chodníčku. Ke stromu často chodí nejen místní, ale i turisté.

Letošní novinkou je rozšíření Stromojízdy o setkání s navrhovateli stromů, kterým byl udělen čestný titul Strom hrdina. „Cílem ankety Strom roku je nejen upozornit na staré a významné stromy, ale také na ty, které ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Tyto stromy potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží,“ popisuje změny koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos rozděleno do tří etap a potrvá od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.

Vítězný Strom roku bude vyhlášen 22. září v Brně a získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia. Stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku.