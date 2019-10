Celý letošní festival se ponese v duchu Svobodné literatury. Mediální tváří je spisovatel Michal Viewegh. Ani letos nepřijdou návštěvníci o setkání s literáty, autogramiády, křty knih a hudbu.

Přichystán bude také jedinečný Happeningový vlak, kterým pravidelně jezdí literáti, muzikanti, ale i malíři a milovníci literatury.Vlak jede z Chebu přes Františkovy Lázně do německého Hofu a zpět a jede pod záštitou Jany Mračkové Vildumetzové, hejtmanky Karlovarského kraje. Vyhlašovatelem 22. ročníku LFL je město Františkovy Lázně. Festival se koná pod záštitou Českého centra mezinárodního PEN klubu v Praze. Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař výrazným způsobem pomohl tradici tohoto festivalu před pár lety v nové podobě obnovit. „Literární Františkovy Lázně jsou výjimečnou akcí v oblasti kultury, která do našeho města pravidelně přivádí desítky současných autorů poezie i prózy, ale i výtvarníků a hudebníků. Věřím, že i díky této akci a setkáním s autory vezme mnoho dětí do ruky knihu místo tabletu, a to mne těší,“ sdělil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Začátek festivalu je ve čtvrtek 17. října ve 14.30, a to v prostorách chebského infocentra, kde se zároveň uskuteční vernisáž výstavy Richarda Švandrlíka s názvem Znáš? Poznáváš? Letošní literární festival potrvá od 17. do 21. října.

„Ačkoliv se jedná jen o jeden rozšířený víkend, jsem ráda, že jsme opět připravili pestrý a zajímavý program, včetně Happeningového vlaku,“ poznamenala františkolázeňská básnířka Alena Vávrová.