Propagační akce, které spustí město Karlovy Vary 1. června na podporu oživení cestovního ruchu po koronavirové pandemii, mají velký ohlas. Vedle pobytových voucherů chystá radnice také akce „Vary – město zážitků“ a „Vary konečně jinak“. Ta první má za cíl přilákat do města i rodiny s dětmi, protože Karlovy Vary nejsou podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové jen pro lázeňské hosty, ale dokáží nabídnout i pestrou škálu aktivit právě pro rodiny s malými dětmi. Vedení města pro ně chystá i příměstské tábory. Městu v tomto případě pomoc nabídlo už dvanáct zařízení, která jsou schopná provozovat tábory také pro přespolní děti.

„Jedná se o různé sportovní kluby. Pomoc nabídli hokejisté, ale i farma Kozodoj či mateřské centrum a dům dětí a mládeže,“ informovala primátorka. Město bude organizacím tábory proplácet. Peníze budou použity také na posílení personálu, který bude pro zajištění táborů potřebný. Podle primátorky bude na daných organizacích připravit pro děti různý program, celé to bude v režii jednotlivých zařízení. Zájemce si pak vybere, co mu bude nejlépe vyhovovat. „Přemýšlíme i o tom, že by se děti v lázeňském území nabíraly třeba vláčkem,“ dodala.

Jednatelka Kozodoje Pavlína Štyndlová uvedla, že farma se na tyto příměstské tábory vysloveně těší. „Co si budeme povídat, Kozodoj z dětí žije a chybí nám. Jsme rádi, že se do této akce můžeme připojit. Navíc nám to pomůže, protože i my doplácíme na krizi,“ poznamenala provozovatelka ekofarmy.

Kozodoj už se na tábory připravuje, sehnal si navíc brigádníky – lektory, jsou to především vysokoškoláci. „Naši nabídku rozšíříme například o společné dobrodružné aktivity v přírodě, aby v ní mohly být děti co nejvíce,“ doplňuje Štyndlová.

Do akce se naopak nezapojí Volejbalový klub Karlovy Vary. „Město nás také oslovilo, ale nepůjdeme do toho, protože bychom to nebyli schopni personálně zvládnout,“ uzavřel manažer klubu Michal Mazůrek.