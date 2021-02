Stejný postup zvolilo i Bavorsko, které oznámilo, že upřednostní očkování v nejvíce postižených okresech, které hraničí s Českem.

Oba západočeské kraje obdrží podle ministerstva vakcínu Pfizer, která v Plzeňském kraji poputuje na Tachovsko. „Vzhledem k tomu, že se tento okres momentálně jeví srovnatelně s okresy Cheb a Sokolov, snažíme se vyjednat další dávky vakcín navíc. V tuto chvíli máme přislíbené a na cestě plato Pfizeru právě na Tachovsko,“ řekla Deníku mluvčí Krajského úřadu v Plzni Eva Mertlová.

Také Karlovarský kraj podle hejtmana Petra Kulhánka očekává dodávku jednoho tisíce vakcín Pfizer navíc. „V souladu se státní očkovací strategií je využijeme pro seniory starší osmdesáti let,“ uvedl hejtman.

Zároveň ale upozornil, že Karlovarský kraj nemá stále naplněnou kapacitu očkování. „Potýkáme se s výpadky dodávek, například tento týden nedorazí vakcína Moderna. Věřím, že se to podle informací Ministerstva zdravotnictví bude zlepšovat, v dubnu pak už mají být dodávky vakcín podstatně vyšší,“ konstatoval.

Na dotaz, zda by se měl Karlovarský kraj upřednostnit v očkování vzhledem k tomu, že je zde situace v rámci republiky dál nejhorší, odpověděl: „Problém pociťují všechny kraje. Vzhledem k tomu, že u nás byla situace ohledně komunitního přenosu nákazy a uzávěry okresů nejhorší, vidím jako logické, že právě sem by měly směřovat vyšší dávky očkovacích látek.“

Hejtman Kulhánek si také posteskl, že vázne komunikace mezi vedením Karlovarského kraje a vládou. „Vláda věci připravuje a komunikuje s nedostatečným časovým předstihem. Příkladem je testování žáků a nástup maturitních ročníků do škol. Nejprve ohlásili premiér a ministr zdravotnictví nástup do škol na 1. března bez toho, aby byly zajištěny testy. Teprve poté se řeší výběrové řízení. Následně se zjistí, že testy budou k dispozici až 28. února, termín nástupu do škol tedy nelze dodržet. V mezičase nemají téměř žádné informace zřizovatelé škol, ředitelé a pedagogové, rodiče ani žáci. Vytváří to nepříjemnou atmosféru chaosu,“ uzavřel hejtman.

V Plzeňském kraji bylo dosud podle údajů Ministerstva zdravotnictví vyočkováno téměř 30 tisíc dávek vakcíny, v Karlovarském kraji přes 13 tisíc.