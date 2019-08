Kyselka – Jízda historickým motorákem zvaným Singrovka může být zajímavým lákadlem na víkendový výlet do Kyselky.

Jízdy Singrovkou jsou v České republice stále populárnější. Připojte se tak k těm, kteří si již zkusili jízdu historií. | Foto: Ilustrační foto: Deník

A když to stihnete v sobotu dopoledne, můžete absolvovat i komentovanou prohlídku kdysi slavného lázeňského městečka. Historický motorák zvaný Mattoni Expres jezdí každou prázdninovou sobotu až do konce srpna. Odjíždí v 9:30 z dolního nádraží v Karlových Varech a přes „horní“ karlovarské nádraží a Vojkovice nad Ohří doveze cestující do Kyselky. Motorový vůz ještě uskuteční mezi Kyselkou a Vojkovicemi nad Ohří dvě jízdy tam i zpět a v 15:20 jede z Kyselky na zpáteční jízdu do Karlových Varů. „Na příjezd motoráku naváže v Kyselce od 11 hodin bezplatná komentovaná prohlídka obnovovaného bývalého lázeňského areálu v Kyselce. Zájemci se dozvědí zajímavosti z historie, o Zlatém věku lázní, kde všude se natáčel seriál Já, Mattoni. Zjistí také, jak vypadá obnova a záchranné práce v bývalých městských lázních. Prohlídková trasa končí v Mattoni Muzeu,“ uvedl průvodce Josef Šorfa s tím, že na komentovanou prohlídku samozřejmě mohou dorazit i zájemci, kteří do Kyselky nepřijedou vlakem.