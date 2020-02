Nápad pořádat koncerty v míčové hale se zrodil vloni, kdy se tam před silvestrem konal zkušební koncert. „Ten se podařil a ukázalo se, že lze koncerty v míčovce pořádat,“ uvedl Jan Trubač z KV Arény s tím, že se tak podařilo najít prostor pro kulturní akce s kapacitou zhruba 1 500 návštěvníků, který v Karlovarském kraji chyběl. Spokojený s průběhem prvního koncertu byl i promotér a majitel agentury Vlny Vladimír Suchan, který právě Michala Hrůzu do Karlových Varů přiváží.

„Prostor míčové haly je plně vyhovující a Michal Hrůza s kapelou je jedním z ideálních interpretů pro tento prostor. Sál v Lidovém domě je pro jeho koncert malýa hlavní hala KV Arény je naopak velká a její přestavba zbytečně nákladná,“ vysvětluje Vladimír Suchan. Michal Hrůza s kapelou jede turné nazvané Světlo do tmy, se kterým se zastaví v pěti českých městech. Konkrétně to bude v Českých Budějovicích, Praze, Brně, Ostravě a právě Karlových Varech. „Dlouho jsem byl skrytý v anonymitě, napsal jsem přes sto písní a teď nastal čas, spolu s novým albem, zahrát nejlépe, jak umíme. Teď přineseme světlo do tmy,“ vzkazuje fanouškům Michal Hrůza, který v karlovarské míčové hale zahraje 18. dubna od 20 hodin. Jako předkapelu s sebou přiveze formaci Pilot.