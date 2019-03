Tentokrát navštívil občany těch měst a obcí, ve kterých získal v loňských prezidentských volbách největší podporu. Ani v letošním roce nechyběla v jeho pracovním programu setkání s komunálními politiky, významnými osobnostmi regionu i podnikateli. Vůbec poprvé navštívil prezident Císařské lázně v Karlových Varech. Krátce před svým odjezdem z Karlovarského kraj tradičně poskytl rozhovor Deníku.

Jste na pracovní návštěvě Karlovarského kraje už popáté. Bylo vůbec ještě něco, co vás zde dokázalo překvapit?

Ano. Nejsem sentimentální a už jsem leccos viděl. Zanderův sál v Císařských lázních je něco tak krásného, že vám závidím, že ho máte. Nádhera a vy si jí vůbec nevážíte. Ani nevíte, jaký klenot tady máte. Hlavně dejte pozor a nenechte si ho zničit různými zásahy, protože když už naši architekti nedokáží postavit nic pořádného nového, ať alespoň nekazí to, co naši předci tak nádherně vybudovali.

Pane prezidente, už jste o tom při návštěvě Karlovarského kraje několikrát hovořil. Mně to ale přece jen nedá. Do kraje jste přijel po D6. Co říkáte tomu, že Karlovarský kraj stále ještě není napojený na dopravní tepnu?

Já bych použil opravdu té analogie s tepnou, která dodává krev, a protože ta tepna je ucpaná, není průchozí, tak samozřejmě jeden z faktorů, proč Karlovarský kraj je na tom třeba i z hlediska životní úrovně relativně nejhůře, říkám jeden z faktorů, ne jediný, je právě ucpanost této tepny. Pokud je mi známo, všechny ostatní kraje jsou tak či onak napojeny na dálnici. Nevzpomínám si, že by nějaký byl odpojen. Prezident samozřejmě není ministrem dopravy, nemůže nikomu nařizovat. Naléhám na pana ministra Ťoka a on mi jednou ve slabé chvilce slíbil, že dá dálnici D6 prioritu, aby se tak skutečně stalo. Právě proto, že je to jediná dálnice, která plní v regionech tuto funkci. A protože sliby se mají dodržovat, tak jsem jel z Lán, abych zkontroloval, jak se to vyvíjí. A konstatuji, že na některých, ale bohužel pouze na některých úsecích už se koplo. Ne že by to bylo hotové, ale začalo se kopat. Alespoň něco.

V předešlé odpovědi jste zmínil situaci Karlovarského kraje. Přijel jste do kraje, kde je nejnižší průměrná mzda. Navíc z Karlovarského kraje odchází stále více lidí. Co by měl kraj udělat, aby tomu zamezil, nebo ještě lépe, aby mladé produktivní lidi přilákal?

Paní hejtmanka, a má pravdu, zdůrazňuje nutnost vybudování vysokého školství v Karlovarském kraji. A já s ní naprosto souhlasím. Pouze dodávám, že na základě mých zkušeností, chceme-li stabilizovat mladé lidi v tomto kraji nebo přitáhnout nové do tohoto kraje, tak je velmi důležité, aby jednotlivé obce či města nabídly mladým rodinám pozemky a zvýhodněnou stavbu rodinných domků. Mimochodem, já nemám příliš rád paneláky, takže rodinné domky s malou zahrádkou a výběhem pro psa například mně vyhovují daleko a daleko víc.

V roce 2015 jste navštívil nejzadluženější obec republiky Prameny. Před dvěma lety jste přivezl Pramenům písemný příslib ruského investora, že bude investovat do projektu stáčírny minerálních vod. Co říkáte tomu, že opozice svým rezignováním na posty zastupitelů tento záměr zdržovala a nyní poté, co zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ruskému investorovi, padají trestní oznámení a žaloba?

Především já sice vím, že Karlovarské minerální vody dnes tvrdí, že daly třikrát větší nabídku než onen ruský investor. Ale nehledě na to, že ten investor je současně spojen s exekucí, takže má předkupní právo na to, dát takovou nabídku na odkup, tak se musím ptát, proč Karlovarské minerální vody, když jsem tady byl třeba před dvěma lety, žádnou takovou nabídku tehdy ještě nedávaly. Takže pozdě bycha honit, jak se říká. Já si myslím, že by bylo dobré, aby se obnovila sláva Pramenů. To znamená, aby se tady opravdu vytvořila alespoň ta stáčírna minerálních vod. Poněkud mě rozesmutnila ona nesmyslná knoflíková válka mezi, řekněme, opozicí a koalicí na radnici Pramenů.

Do Karlovarského kraje jste přijel především poděkovat svým voličům, proto jste navštívil obce a města, kde jste měl největší podporu. Měl jste možnost setkat se s lidmi. Jaké dotazy vás zaujaly a které považujete za, řekněme, naivní?

Nebyl tam žádný naivní dotaz. Dokonce i dotaz desetiletého chlapce, co je společného mezi mnou a Andrejem Babišem, se dal krásně zodpovědět. Dotazy byly přemýšlivé. Občané Karlovarského kraje jsou inteligentní, jejich dotazy byly zajímavé a mnohdy byly erudovanější než otázky některých novinářů. Paní hejtmanka zmínila, že byla plná náměstí. Já bych ještě doplnil, že nebyla ni jedna jediná červená karta. To přátelské prostředí, které jsem tady cítil na každém kroku, mně vlilo energii do žil, takže myslím si, že za ty čtyři roky, které budu prezidentovat, Karlovarský kraj ještě minimálně jednou a rád navštívím.

Některé kraje žádají, abyste si svou návštěvu platil. Karlovarský kraj mezi ně sice nepatří, ale jaký je na toto váš názor?

Vycházím z toho, že ti, kdo o to žádají, nemají tušení, že převážná část nákladů tohoto typu je vynaložena na obědy ať už s osobnostmi kraje nebo s podnikateli, jako tomu bylo tady, a já jsem tomu rád. Pokud jde o pana senátora Čunka, který prohlásil, že mi dá 30 tisíc korun. Tak už jednou jsem na to reagoval tak, že mu ušetřím 30 tisíc korun tím, že do jeho kraje nepřijedu.

Jste zastáncem kumulace funkcí? Z vašeho zastání se paní hejtmanky, která je zároveň poslankyní a předsedkyní Asociace krajů, to totiž vyplývá. Myslíte si, že se takto exponované posty dají skloubit tak, že je možné je vykonávat efektivně a stoprocentně?

Ano. Jak Andrej Babiš, tak já jsme oba zvládli tři funkce, poslanec, předseda vlády a předseda strany. Tak proč by to nezvládla paní hejtmanka? Napadána je lidmi, kterým nikdo nenabídne tyto funkce, protože nemají takovou úroveň, aby je zastávali. Dají se vykonávat stoprocentně, ale musí se to umět.