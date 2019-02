Karlovy Vary – Pouhý rok zbývá do Zimní olympiáda dětí a mládeže, která se poprvé bude konat v Karlovarském kraji.

Pořádání zimní olympiády stvrdili svými podpisy Jana Mračková Vildumetzová a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. | Foto: Deník / Redakce

Prestižní sportovní akce, která je naplánována na 19. až 24. ledna 2020, se zúčastní kolem 2 000 sportovců, trenérů a dalších osobností ze všech regionů České republiky.

„Nikdy v minulosti Karlovarský kraj neměl takovou příležitost uvítat tolik mladých talentovaných sportovců z celé země. Velmi si toho vážíme a budeme se snažit vytvořit pro všechny takové zázemí, aby se pro ně olympiáda stala nezapomenutelným zážitkem. Věřím, že budeme pro Český olympijský výbor dobrým partnerem,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová po podpisu smlouvy o pořadatelství.

Mladí sportovci ve věku od 10 do 16 let budou závodit celkem ve 12 sportech. Centrem dění her se stane krajské město Karlovy Vary s olympijským domem v hotelu Thermal. Boje o medaile se odehrají především v krušnohorských skiareálech či na zimních stadionech po celém regionu.

Tečkou za formalitami souvisejícími s přidělením pořadatelství byla smlouva podepsané kromě hejtmanky také předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Zbývajících necelých dvanáct měsíců do olympiády bude především ve znamení příprav sportovišť nebo dotažením financování akce.

„Společně s Prahou byl Karlovarský kraj jediné místo, kde se olympiáda dětí a mládeže nikdy nekonala. Přitom se v kraji nachází krásné sportovní areály. V lednu 2020 tam zažijí všichni sportovci i vedoucí výprav historicky poprvé olympijskou atmosféru, která se žádné jiné sportovní akci nevyrovná. Na tuto premiéru v Karlovarském kraji se opravdu moc těším,“ uvedl Kejval. Poznamenal, že tato akce je velmi často pro sportovce odrazovým můstkem k dalším úspěchům.



Z Karlovarského kraje pochází například běžkyně na lyžích Petra Nováková, která jako rodačka z Karlových Varů reprezentovala svůj kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže v roce 2008 a následně startovala na „velké“ olympiádě v roce 2014 pod pěti kruhy v Soči.

Povinnými olympijskými sporty jsou alpské lyžování, běžecké lyžování, skicross, snowboarding a lední hokej. Volitelnými sporty se staly biatlon, krasobruslení a rychlobruslení. K ostatním sportovním disciplínám se pak řadí lyžařský orientační běh. Kromě zimních sportů jsou do her zařazeny také šachy a karate, speciální disciplínou je hra na elektronické klávesové nástroje.

Zimní olympiády dětí a mládeže se zúčastní v Karlovarském kraji celkem 1890 lidí, z toho 1414 sportovců a 350 trenérů. Jednotlivé výpravy budou ubytovány v Karlových Varech, v Jáchymově a na Božím Daru, ale také v domovech mládeže v Chebu a v Mariánských Lázních.

V Jáchymově a Božím Daru se budou konat soutěže v alpském lyžování, snowboardingu, skicrossu, běžeckém lyžování a v lyžařském orientačním běhu. Zimní stadion v Ostrově poskytne zázemí krasobruslařům, centrem rychlobruslení bude zimní stadion v Sokolově. V Mariánských Lázních se bude soutěžit v karate. Turnaj v ledním hokeji se bude odehrávat na dvou zimních stadionech – v Realistic Areně v Karlových Varech a v Chebu. Hotel Thermal bude sloužit kromě jiného také jako zázemí pro šachisty a proběhne v něm umělecká soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje. Realistic Arena bude mít tu čest hostit slavnostní zahájení a zakončení her, medailový ceremoniál se pak uskuteční 21. ledna 2020 před olympijským domem.

O bezpečnost sportovců, fanoušků a dalších účastníků olympiády se po celou dobu trvání her budou starat složky Integrovaného záchranného systému, především Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Policie ČR, zapojí se Horská služba ČR a Karlovarská krajská nemocnice.

Náklady na uspořádání Zimní olympiády dětí a mládeže ČR představují 23, 5 milionu korun. Z toho Karlovarský kraj vynaloží 11 milionů korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 6 milionů korun, dvěma miliony korun se podílí Český olympijský výbor a zbytek nákladů pokryjí účastnické poplatky a sponzorské dary.