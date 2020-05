Život se postupně vrací do přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. Kvůli koronaviru bylo bohužel odsunuto slavnostní otevírání nových pavilonů.

Unikátní státní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní je atraktivnější. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Nicméně i tak mohou návštěvníci do rezervace v těchto dnech zavítat. Otevírací doba je ve všedních dnech od 13 do 17 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Vstup je možný pouze pro venkovní prostory, muzeum i toalety zůstávají s ohledem na nařízení vlády zavřené. Vstupné je snížené a vyjde nyní na 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. I nadále je potřeba dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření.