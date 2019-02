Karlovy Vary - Obyvatelé Sedlece už nebudou muset kličkovat mezi stromy a uhýbat autům při cestě z Růžového Vrchu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

V rozpočtu města Karlovy Vary je totiž připraveno zhruba šest a půl milionu korun na stavbu nového chodníku, který obě tyto části lázeňského města spojí a výrazně tak zvýší bezpečnost chodců.



„Předpokládané zahájení stavebních prací je v květnu letošního roku a dílo má být dokončeno v červnu,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary.



Podle jejích dalších slov panuje dlouhodobá nespokojenost s tímto úsekem pro chodce a není to zdaleka pouze úsek Růžový Vrch Sedlec. Primátorka připouští, že takovýchto problematických úseků je v okrajových čtvrtích i ve městě samotném mnoho.



„V současné době jsme v jakési přípravné fázi. Mapujeme terén a budeme samozřejmě chodníky opravovat. Musíme ale vyhodnotit jejich aktuální stav a začít tam, kde je situace opravdu velmi špatná,“ pokračovala dále primátorka.



Ta rovněž přiznala, že radnice obdržela už několik podnětů a fotografií od obyvatel, kteří žádají opravu.



„Máme tady požadavky například z Růžového Vrchu, kde byl v minulém roce udělán úsek v Chomutovské ulici a pak už se nepokračovalo,“ doplnila Andrea Pfeffer Ferklová.



Stížnosti obyvatel Růžového Vrchu se podle našich dalších informací týkají hlavně okolí domova důchodců, tedy právě ulice Chomutovská a Krušnohorská.



„Je to opravdu hrůza. Senioři zde chodí o hůlkách nebo s chodítky a musejí překonávat vyboulené a popraskané chodníky, které jsou v hrozném stavu už mnoho let,“uvedla jedna ze stěžovatelek a doplnila, že když už se bude stavět chodník do Sedlece, může se na Růžovém Vrchu s chodníky pokračovat. „A když už se budou dělat chodníky, mohla by se udělat i další parkovací místa. Těch je tady také velký nedostatek,“ dodala stěžovatelka.