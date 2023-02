Škodu, kterou požár způsobil, zjišťují vyšetřovatelé. Vlastníkem letiště je Karlovarský kraj a v současné době nelétá z letiště žádná pravidelná linka. To se má ale změnit už v červnu, protože letiště spustí charterové lety do třech zahraničních destinací. Turecké Antalye, na Krétu a nově i do Bulharska. Zvládne tedy letiště opravit odletovou halu do zahájení plného provozu? Ředitelka karlovarského letiště Alice Justina Undus věří, že ano.