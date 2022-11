Ředitelem této firmy je Matěj Drbohlav, bývalý předseda krajské organizace Hnutí Trikolora, kterého minulý rok Státní zastupitelství v Chomutově obvinilo z objednání žhářského útoku na auto náměstka chomutovského primátora Davida Dindy. Karlovy Vary se společností vilu na lukrativní adrese směnilo za pozemky poblíž Obchodního centra Fontána ve Dvorech. Na tuto transakci bylo podáno trestní oznámení.

Případ posledního vloupání řeší policie. "V neděli 13. listopadu jsme přijali oznámení o vniknutí do jedné z budov v ulici Myslbekova v Karlových Varech. Tuto věc šetří policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže," potvrdil mluvčí policie Jan Bílek. Asistent jednoho z lékařů Václav Vinter uvedl, že zlodějům se naštěstí nepodařilo odcizit žádné citlivé údaje. Nestalo se tak ani při minulých vloupáních.

"V tom prvním případě šlo zřejmě o bezdomovce, který tu chtěl přespat. Tentokrát ale zloději vypáčili troje dveře," uvedl Jakub Žikeš, který město zastupuje jako správce objektu. Podle řemeslníků, kteří v pondělí v domě vyměňovali poškozené zámky, jich ale nakonec bylo dvakrát tolik.

I když se směna odsouhlasila už před letními prázdninami, nový vlastník ještě není zapsán v katastru nemovitostí. Společnost Milenium 3000 nemá v plánu zanedbanou vilu, která posledních 20 let byla na okraji zájmu města a to do ní takřka nic neinvestovalo, opravit. Chce ji využívat jako nájemní objekt. S psychiatry o jejich budoucnosti stále ovšem nikdo nejednal. I když už přemýšlejí o náhradních prostorách, v Myslbekově ulici by rádi zůstali i pod novým vlastníkem. Navíc podmínkou směny je, že současné nájemníky musí nový vlastník v objektu nechat.

Vzhledem k tomu, že v minulosti se do vily nikdo nevloupal, ale od směny už třikrát, mnoha lidem se to zdá podivné. "Poprvé to bylo 26. října, kdy jsme měli vylomený zámek a zjistili jsme, že se do domu někdo vloupal. Další případ se odehrál asi týden na to, třetí pak tuto neděli. To už se jednalo o brutální vloupání, při němž zloději poškodili několik zámků. Vloupali se k ekonomce, kde sebrali nějakou výpočetní techniku, a do jedné ordinace. Z ní se naštěstí nic neztratilo. Policejní verze je taková, že to byli bezdomovci. I to by mohla být pravda, když bývalý náměstek primátorky Kopfstein veřejně a nepravdivě prohlásil, že objekt je prázdný. Stále čekáme, až se s námi nový vlastník sejde. Stěhování by bylo pro nás náročné, proto bychom byli rádi, kdybychom tu mohli zůstat," poznamenal asistent Vinter.

Nový náměstek pro majetek Miroslav Vaněk (Karlovaráci) byl o vloupání informován. "Vila stále není na nového majitele přepsána. Už jsme ho urgovali, slíbil, že se tak stane tento týden. Také jsem vyzval naše právní oddělení, aby transakci dokončilo," reagoval náměstek Vaněk.

Třípatrová vila se zahradou v Tuhnicích o rozloze 240 metrů čtverečných byla ohodnocena na 10,8 milionu korun, pozemky na louce poblíž hypermarketu Tesco pak na 11,8 milionu korun. Město tedy ještě na směnu doplácí milion korun. Jedním z hlavních argumentů vedení města bylo, že chce ve Dvorech vybudovat strategickou komunikaci.