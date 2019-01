Karlovy Vary – Přestože Karlovy Vary ročně hospodaří s více než miliardou korun, o dobré finanční kondici si mohou nechat jen zdát.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Situace dobrá není. Osm let se město zanedbávalo a my vlastně hasíme, co se dá.,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Nutné investice ale Karlovy Vary realizovat musejí, i když shánění peněz bude podle primátorky obtížné. Zadlužovat se totiž město nechce. „Jenom vnitřní dluh na infrastrukturu činí tři miliardy korun,“ zdůraznil náměstek Petr Bursík (ODS). Jako příklad nečekaných investic uvedl ujíždějící zeď v Bezručově ulici a je nutné ji co nejdříve opravit.

Karlovy Vary nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu, protože rozpočet, který připravila minulá koalice včele s KOA ještě před loňskými komunálními volbami, se současné vedení města rozhodlo přepracovat. Karlovarští zastupitelé se tak tímto nejdůležitějším dokumentem města budou zabývat ve čtvrtek 24. ledna.

Některé rozpočtované položky současný magistrát zachoval, například milionové investice do oprav kolonád, miliony půjdou do rekonstrukce mostů i do cyklostezek a oprav a modernizace základních škol.

Oproti původnímu návrhu rozpočtu ale současná koalice stáhla peníze na školní hřiště u Základní školy Dukelských hrdinů, a to z rozpočtovaných třiadvaceti na pouhých pět milionů. „To byla přemrštěná cena,“ zdůvodnil snížení peněz náměstek Tomáš Trtek (ANO). Naopak více peněz, a to o osm milionů, dá magistrát na dokončení rekonstrukce a rozšíření Domova důchodců ve Staré Roli.

A to, protože tento projekt byl podle vedení města podfinancován. „Když už něco děláme, tak pořádně,“ podotkl náměstek Trtek.

Některé připravované projekty se zase nebudou realizovat vůbec. „Ustoupili jsme od bikesharingu, který nás nepřesvědčil. Netvrdíme, že jsme jej zavrhli zcela, ale chceme jej podpořit jinak,“ uvedl náměstci primátorky Trtek a Bursík.

Zrušeny byly i energeticky úsporné projekty, a jak dopadne rekonstrukce Alžbětiných lázní, to zatím vůbec není rozhodnuto. Peníze podle současného vedení na tuto finančně náročnou akci chybějí. Lépe hospodařit budou muset i příspěvkové organizace města, například Karlovarský symfonický orchestr si pro letošní rok odepíše z plánovaných téměř 32 milionů 3,5 milionu korun.

K rozhodnutí současné koalice hnutí ANO, Karlovaráků a ODS rozpočet přepracovat se opozice na posledním prosincovém zasedání postavila velmi kriticky a především KOA a Piráti proti rušení některých projektů protestovali.

„Od poloviny října měla koalice k dispozici námi zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019. Po vyhlášení rozpočtového provizoria a třech měsíců čekání jsme obdrželi rozpočet, který je v podstatě tím, který jsem předával, až na několik úprav, nijak zásadních pro strukturu rozpočtu, zcela zásadních ale pro fungování některých institucí. Lapidárně řečeno – sebrat KSO a marketingu města v době, kdy marketing odvádí skvělou práci a investované prostředky se vrací v podobě návštěvnosti města, a přidat to hokeji,“ uvedl bývalý primátor a zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

Podle něj bylo navíc zcela nelogicky přesunuto financování Kanceláře architektury pod majetek města, přestože věcně přísluší odboru investic.

„Důvod jsem se dozvěděl, je to politická dohoda. Byl zrušen bikesharing připravený až do spuštění projektu na jaře tohoto roku. Zdůvodnění – nemyslíme si že je to pro město vhodný záměr. Ano, jedeme tedy proti proudu, kdy bikesharing proniká do českých a evropských měst. Po projektu Alžbetiných lázní, eneregeticky úsporných projektů, sálu v Císařských lázních a eliminaci školního hřiště v ZŠ Dukelských hrdinů je bikesharing dalším, který se podařilo vedení města během dvou měsíců v podstatě zaříznout. Z mého pohledu je to příliš mnoho ran najednou pro jakýkoliv budoucí rozvoj krajského města,“ kritizoval postup města zastupitel Kulhánek.