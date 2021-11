Zprovoznění mostu může zbrzdit jen špatné počasí.

Pokud to počasí dovolí, nový most bude motoristům sloužit možná i dříve než 29. listopadu. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Vedení karlovarského magistrátu a stavbyvedoucí společnosti Eurovia Martin Zábojník ve středu 3. listopadu potvrdili, že by se nový Dvorský most měl otevřít skutečně už na konci listopadu. Jak Deník začátkem října informoval, stavba finišuje, nic ji nekomplikuje, a tak by realizace mohla být hotová o něco dříve, než byly původní plány. "Ano, je to tak, most by se mohl řidičům otevřít dříve. Vypadá to na 29. listopad, možná se to ale stihne i o něco dříve," uvedl náměstek primátorky Petr Bursík. "Držíme se termínu 29. listopadu. Jedině, co by nám to mohlo překazit, je počasí. To je ale zatím ideální," potvrdil stavbyvedoucí Zábojník.