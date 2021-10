Cena dřeva i kůrovcového šla výrazně nahoru. Nyní se očekává naopak zase její pokles.

Ilustrační foto | Foto: Deník / VLP Externista

Velmi kritická situace v lesích na Karlovarsku, které v posledních letech devastoval kůrovec, se začíná zlepšovat. Jak totiž potvrzuje ředitel Lesů České republiky západní Čechy Miroslav Rozner i ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary Stanislav Dvořák, kůrovec se dal na ústup. A může za to především jedno, počasí. Poslední dva roky jsou na rozdíl od těch předchozích poměrně deštivé. Dlouhodobé sucho totiž kůrovci nahrávalo. Pokud nemá strom dostatek vláhy, nedokáže se bránit. Životaschopný strom zabije tohoto škůdce ze sedmdesáti procent. Pokud stromu chybí vláha, je to přesně naopak. Samička totiž klade svá vajíčka do lýkové části a v případě, že strom má dostatek vody, tak pryskyřice sama brouka postupně zahubí.