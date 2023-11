Téměř rok řešil investor, společnost AF Company, která vlastní zchátralý areál bývalého pivovaru v karlovarských Rybářích, své developerské plány s dopravním inspektorátem. Právě na vydání jeho kladného stanoviska totiž záviselo, zda se investor pustí do výstavby nového bytového komplexu, který má zdevastované objekty nahradit. Po měsících, během nichž projektanti museli reagovat na připomínky dopravní policie, přichází pro obyvatele Rybář dobrá zpráva. „Je to jen pár minut, co jsme se dozvěděli, že nám dopravní inspektorát vydal kladné stanovisko,“ uvedl 2. listopadu projektový manažer AF Company Miroslav Příkop.

Největší komplikací bylo napojení nového bytového centra na křižovatku s Celní ulicí. „To dopravní napojení nám prošlo,“ pokračoval Příkop.

Kladné stanovisko dopravního inspektorátu bylo jen zlomkem v rámci vyjádření všech dotčených orgánů, pro investora je ale klíčové a poslední, které mu scházelo. Nyní se tak mohou naplno rozběhnout jednání o zahájení územního řízení. Konečnou tečkou v administrativním kolečku bude pak vydání územního rozhodnutí. Až ho AF Company získá, může totiž teprve začít s demolicí zchátralého pivovaru, který přes nevůli majitele obývají dlouhé roky bezdomovci. Pivovar se tak stal jedním z hlavních aktérů drogové problematiky v Rybářích, který je podle opakované ankety občanů Karlových Varů nejméně bezpečným místem ve městě. Podíl na tomto faktu má ale i sídlo Armády spásy či blízká ubytovna, na níž se mají tvrdé drogy vařit.

Takto by podle projektantů mohl vypadat areál pivovaru po jeho přestavbě.

„Počítáme to v řádu týdnů, než budeme schopni územní řízení rozjet. Nerad udávám nějaké termíny. Jsem už poučen, že jednání mohou být komplikovaná a že tu platí lhůty na odvolání. Naší snahou ale určitě je, abychom do konce letošního roku mohli požádat o územní řízení. Územní rozhodnutí bychom pak snad mohli obdržet v prvním kvartálu příštího roku. A pak bychom mohli konečně objednat buldozery,“ nastínil sled událostí hlavní projektant.

Nové centrum Rybáře, jak se projekt investora jmenuje, obsahuje několik vícefunkčních objektů, které budou mít v podzemí parkování, v přízemí obchody, lékárnu, kavárnu či čistírnu oděvů a v dalších podlažích byty. Součástí má být také skupina řadových rodinných domů s menšími zahrádkami. V rámci původní první etapy by mělo dojít k výstavbě 140 bytů. Místo hlavní vysoké budovy pivovaru plánuje majitel velký bytový dům, kde budou v podzemní části garáže. V rámci první etapy by měl být postaven ještě jeden velký bytový objekt, i v něm se počítá s obchody a službami. Zmíněné dva domy mají mít zelenou střechu a pět až šest pater. Ve studii se je naplánováno také nové náměstíčko centra. Celý areál má být propojen s Dolní Kamennou, na což by mohl v budoucnu navázat i plánovaný most do Charkovské ulice. Ve druhé etapě se pak mají postavit řadové domy poblíž ulice Kosmonautů.

Původní představy AF Company byly velmi optimistické. V roce 2018 totiž projektanti předpokládali, že už v roce 2019 dostanou územní rozhodnutí a se stavbou chtěli ještě v témže roce začít. Pak ale přišel covid a vše se zbrzdilo. Dlouhé zdržení také nastalo právě v již zmiňovaných jednáních s dotčenými úřady.