Současná situace ale ukázala, že jsou schopni se spojit nejen ve chvíli, kdy se hraje mistrovství světa v hokeji nebo fotbal. Roušky se šijí pomalu v každém městě a obci.

Stejně tak i v Aši. Tam se do šití zapojila také mongolská komunita, která roušky v půjčených prostorách šije zdarma po své vlastní práci. Soukromá firma věnovala látku i nitě. A zapojit se mohou i další. „Společnost ZDM materiály stříhá, vedení Sluníčka pak bude koordinovat distribuci a výrobu roušek,“ řekl starosta Aše Dalibor Blažek. Aš proto hledá dobrovolníky, kteří mají šicí stroj a chtějí pomoci. Zájemci, kteří se chtějí do výroby zapojit, mohou kontaktovat ředitelku DDM Sluníčko Evu Holečkovou. „Děkujeme všem, kdo přiloží ruku k dílu. Volá mi spousta lidí a nabízí třeba pomoc s dezinfekcí veřejného prostranství. Velmi si toho vážíme. Vše se snažíme zkoordinovat, to důležité budeme postupně zveřejňovat,“ dodal starosta.

V Trstěnicích šijí už několik dní. Ženy z této dílny už ušily stovky roušek, které nosí dobrovolní hasiči z Drmoulu nebo Staré Vody, strážníci mariánskolázeňské městské policie, zaměstnanci supermarketů a další. A v šicí dílnu se proměnilo například i Západočeské divadlo v Chebu.

Roušky ale nemá spousta dalších, kteří je potřebují. A tak se hodí každá ruka, která se přidá. Ti, kteří šít neumí, ale chtějí pomoci, mohou věnovat například látky, gumičky či šňůrky.

Mariánské Lázně například zřídily sběrné místo pro darování materiálů k šití roušek a vyzvedávání materiálů dobrovolníky. Jako sběrné místo byl určen operační dispečink městské policie v budově radnice města. „Odevzdávat nebo vyzvedávat materiál mohou lidé ve všední dny mezi 10. a patnáctou hodinou,“ uvedl starosta Martin Kalina.