Jedním z dobrovolníků, kteří nabízejí pomoc v boji s pandemií, je i Karlovarák Jirka, student 4. ročníku plzeňské medicíny. Jedinou překážkou, jež mu bránila se okamžitě přihlásit, byla karanténa. „Moc dlouho jsem se nerozmýšlel. Byl jsem ale už podruhé v povinné karanténě a čekal jsem jen na výsledky. Ty mi v úterý vyšly jako negativní,“ říká karlovarský medik. Využije systém, který založil studentský spolek fakulty medicíny na facebooku. „Koordinuje dobrovolníky z řad fakulty. Ve formuláři zájemci vyplňují, z jakého jsou ročníku, jakého jsou oboru a jakou mají praxi. Můžu si vybrat kraj, kde chci pomáhat,“ vysvětluje student.

Podle něho je zájem zařadit se mezi dobrovolníky z řad mediků poměrně veliký. „V kroužku je nás 19 a přihlásilo se nás už asi 6. Proč chci i já? Cítím, že přišla chvíle, abych také pomohl. Není mi lhostejné to, co vidím kolem sebe. Je to prostě správná věc, pomoci,“ konstatuje dobrovolník, který si je vědom, že následující dny budou pro něho těžké.

„Trochu se bojím, že budu hodiny v nepohodlném ochranném obleku, ale bude to zkušenost,“ poznamenává medik. Strach z toho, co uvidí kolem sebe, ale nemá: „S tím musím počítat, jinak bych nemohl být lékařem. Doufám, že to nebude tak hrozné.“