Karlovarský kraj - Křesadla za rok 2010 ocenila záchranu hradu či pomoc zdravotně postiženým

Lidmi se srdcem na dlani a vzácnou vlastností nezištně pomáhat druhým se v pátek večer zaplnil sál loketského hradu. Sešli se tu u příležitosti udílení Křesadel – cen pro dobrovolníky z celého Karlovarského kraje. Na seznamu kandidátů bylo letos dvacet jedna osobností, jež si za své skutky vysloužily čestnou nominaci. Na čtyři z nich pak čekalo Křesadlo. Prestižní cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

„Je mi velkou ctí, že mohu být tomuto slavnostnímu večeru přítomen. Osobně si vážím práce všech dobrovolníků. Jsou totiž vzorem pro ostatní, jednají na základě lidských pohnutek a mají energii nezištně pomáhat,“ prohlásil v úvodu ceremoniálu primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Jako první si Křesadlo potěžkal Bedřich Loos, kastelán hradu Hartenberg v Hřebenech. Porota ocenila jeho snahu zachránit téměř zmizelou památku, a to za pomoci dobrovolníků z celého světa.

„Dnes je významný večer pro všechny. Ocenění si nesmírně vážím a sám si ho ani nezasloužím. Moc si přeji, abychom to, co konáme, dělali od srdce. Jedině tak nám bude hej,“ radoval se kastelán.

Gratulace přijímala také další držitelka Křesadla Denisa Pačanová z Primahorseland klubu. Ta si cenu vysloužila za několikaletou obětavou práci v oblasti výchovy dětí a mládeže v oboru chovatelství, jezdectví a vztahu k přírodě.

„Získání ocenění bylo pro mě velkým překvapením, vůbec jsem to nečekala. Ráda bych tak poděkovala svým dětem, které mě nominovaly,“ reagovala Pačanová.

Křesadlo čekalo také na 78letou Ludmilu Jungovou. Ta se starala o mladou ženu na vozíku, a když bylo potřeba, snášela ji po točitých schodech na zádech. Později začala pečovat i o její maminku. Patnáct let vařila nedělní obědy i štědrovečerní večeře pro mentálně postiženého muže. A podobně pomáhala i dalším. Jungová si cenu osobně nepřevzala, ale poslala za sebe náhradu, přítelkyni Miluši.

„Ona je velice skromná a nepřiznává si zásluhu. Vůbec nechápala, proč byla vybrána. Říkala, vždyť já toho tolik nedělám,“ pověděla na pódiu Miluše.

Čtvrtou v pořadí byla Věra Bartošová, ředitelka Mateřského centra Karlovy Vary. Křesadlo dostala za nastartování dobrovolnictví v kraji a čtrnáct let svého pracovního nasazení. „Perou se ve mně pocity. Na jedné straně mám radost, že si práce našeho centra lidé váží a nominovali mě. Na druhé straně mě jímá smutek, že Křesadlo nemohou dostat i ostatní. Je to pocta nejen pro mě, ale také pro ty, co mi na této cestě pomáhali a strávili stovky hodin ve prospěch naší společné práce,“ poděkovala Bartošová.