Karlovy Vary - Vznikne rozšířením sportovního areálu v Bohaticích. Novinkou bude dráha pro freeride.

JAK SE VYŘÁDIT? Třeba takhle. Skateboardisty už ve městě téměř nevidíte, trénují ve sportovním areálu v Bohaticích. Zde jim město zřídilo perfektní azyl. | Foto: Ilustr. foto: Deník

Kam zajet v Karlových Varech pro adrenalin? Do Bohatic. Zde se vyřádí skejťáci, sprejeři, florbalisté i hokejbalisté. A aby toho nebylo málo, fyzičku si děti starší deseti let budou moci vyzkoušet i ve zdejším lanovém centru.A proč do Bohatic? Magistrát zde plánuje rozšíření hřiště i stavbu dalších sportovních ploch. To současné sice vyhovuje, ale na centrum alternativních sportů zdaleka nedosáhne.

Rozvoj areálu je ale momentálně jen ve stadiu vizí. Podle náměstka Bursíka by zde mohla v budoucnu vzniknout i dráha pro freeride na kolech, herní prvky pro děti od dvanácti let a podobně.

„Mělo by zde také být vybudováno odpovídající sociální zařízení. Zájem o hřiště tohoto typu mezi dospívajícími si vedení města ověřovalo i mezi členy studentského parlamentu," přiblížila náměstkův projekt Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Zatím jsou plány jen na papíře a vše záleží na penězích.

„V letošním roce jsou v rozpočtu města vyčleněny pouze náklady na běžnou správu a údržbu areálu ve výši 380 tisíc korun na rok," vysvětlila mluvčí Kyselá.

Park v Bohaticích spravuje na základě mandátní smlouvy s městem hokejbalový klub SK HBC CSKA Karlovy Vary.

„My jenom přivítáme další rozšíření areálu. Zatím to tady šlape, skateboardisté jsou sjednoceni a nelítají po městě. Vše ale záleží na penězích a víme, že ty nejsou. Opravy ale stačí krůček po krůčku," uvedl Jan Keprta, který trénuje hokejbalovou mládež.

Dodal, že sportovci by uvítali lepší zázemí a také opravu tělocvičny, která je v dezolátním stavu. „Ale stále opakujeme, vše záleží na penězích," zdůraznil.

Když zde před lety začal magistrát hřiště pro hokejbalisty a skateboardisty budovat, stížnosti místních kvůli hluku se na vedení města jen hrnuly. Dnes je klid a lidé si zvykli.

„Pokud někomu něco míči poškodíme, vždy se domluvíme. Naposledy jsme zvyšovaly opěrnou zeď," vysvětlil.

Sportovní areál v Bohaticích leží za bývalou základní školou. Když byla uzavřena, studovali zde vysokoškoláci.

Dnes je ale budova opět prázdná a město pro objekt zatím využití nemá.