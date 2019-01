Karlovarský kraj - Nový systém stál 308 tisíc korun. Ostrý provoz rozjede nemocnice od letošního března

Docházka pod kontrolou: Sestry i doktoři obdrží čipy | Foto: Vladimír Meluzín

Pro někoho návrat do let minulých, pro druhé běžná kontrola docházky do zaměstnání. Ať je to jak chce, lékaři a zdravotní sestry v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) obdrží čipy.

„Plánujeme zavedení docházkového systému. Jde o evidenci pracovní doby zaměstnanců nemocnice, který zjednoduší i administraci výplat," uvedl Vladislav Podracký, mluvčí KKN.

A dodal, že se jedná o standardní věc. „Získáme tak centrální přehled, jak naši pracovníci chodí do zaměstnání a kolik hodin skutečně odpracují.

Celý docházkový systém, který zahrnuje deset tak zvaných píchaček, stál nemocnici 308 tisíc korun a bude navázán i na směnný provoz.

"Musíme důkladně plánovat a mít přehled, protože lékaři i sestry pracují na směny. Čipem bude vybaven každý pracovník nemocnice v Karlových Varech i Chebu.

„Používat jej bude povinností pro každého. Jde o evidenci pracovní doby. Není pochopitelně dovoleno, aby jeden zaměstnanec použil čipy svých kolegů a příchod či odchod jim odpíchnout. Takové porušení předpisů řešeno v rámci pracovně právních vztahů a takový pracovník bude potrestán," doplnil mluvčí KKN.

Docházkový systém zatím vedení nemocnice rozjelo ve zkušebním provozu. Od letošního března se už ale používání čipů rozjede naostro.Některým zaměstnancům se ale nový systém nelíbí a už nyní jej kritizují.

„Je to hlavně kvůli doktorům, kteří mají vlastní privátní praxe a z práce si běžně odskakují. My jsme v práci od rána do večera a neexistuje, abychom třeba na půl hodiny od pacientů odešli," uvedla jedna ze sester. Jméno zveřejnit nechtěla. Další zaměstnanci zase poukazují na fakt, že nemocnice je ve ztrátě, která činí desítky milionů . „Místo toho, abychom šetřili, tak rozhazujeme," uvedla další zdravotní sestra.