Ačkoliv se majitelé problematických podniků v lokalitě ulic Jaltská a Davida Bechera snaží udělat vše pro to, aby splnili podmínky radnice a provozní doba klubů nemusela být omezena speciální vyhláškou, někteří štamgasti si toho zřejmě vůbec neváží. O víkendu totiž došlo k další rvačce, při níž byl napaden člen ostrahy z jednoho klubů, který se nevychované zákazníky snažil umírnit. Kvůli zraněním skončil muž v nemocnici a výtržníci na policejní služebně. Potvrdila to mluvčí policie Kateřina Pešková.

"V neděli 6. února v brzkých ranních hodinách došlo v Karlových Varech v místním baru k výtržnostem ze strany dvou mužů ve věku 38 a 39 let, které ostraha podniku vyzvala, aby svého jednání zanechali a bar opustili. Následně 27letého muže, který je vyzval k opuštění baru, společně fyzicky napadli a způsobili mu zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici a následnou hospitalizaci. Přivolaní policisté oba muže na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu k provedení dalších úkonů," uvedla mluvčí policie.

Muži jsou podezřelí z výtržnictví a ublížení na zdraví ve formě spolupachatelství. Případem se v současné době zabývají karlovarští policisté.

Jenišovští slaví. Ministerstvo napadlo povolení pro Sedlecký kaolín

Naposledy se provozovatelé barů, ale i občerstvení, jejichž otevírací dobou by také mohla lokální vyhláška omezit, sešli s vedením města 7. února. Důvodem je plánované memorandum, v němž se podnikatelé zaváží, že splní určité podmínky.

Jak už Deník informoval, otevírací dobu podniků kvůli narušování veřejného pořádku měla omezit lokální vyhláška, po prosincovém zastupitelstvu se její účinnost odložila o půl roku. Pokud se nepodaří provozovatelům situaci uklidnit, vstoupí vyhláška v platnost 1. června. Na základě ní by pak podniky musely v pátek a v sobotu zavřít už v jednu hodinu v noci.

"Na jednání se objevily připomínky k některým částem memoranda. Jde především o zajištění ostrahy ze strany podniků, do níž spadá například i občerstvení s burgery. Otázkou je, zda i takové provozovny musí mít svou ostrahu. Právní oddělení tedy nyní hledá princip, jak by se občerstvení mohla z této podmínky vyjmout," vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Jarní prázdniny vylákaly lyžaře na Klínovec. Ten hlásí skvělé podmínky

Memorandum se týká vybraných podniků nejen v ulici Jaltská a Davida Bechera, ale i z Dr. Engela, Zeyerovy i třídy T. G. Masaryka. Provozovatelé se podmínkám nebrání. "Já osobně vnímám jako nejdůležitější spolupráci s policií. Jsme ochotní se podílet na civilních hlídkách, jejichž součástí by měla být i naše ostraha. Podobně už prý fungují takové hlídky v Praze. V hlídce by byl vždy uniformovaný policista se sekuriťáky. Dalším prostředkem by pak mělo být zavedení opakovaného vstupného. Každý, kdo vyjde ven a bude se chtít vrátit, zaplatí další vstupné. Jeho výše bude závislá na jednotlivých podnicích, předpokladem je částka padesát korun a výše. Tím se značně eliminuje počet lidí, kteří budou vycházet ven. Toto opatření se například osvědčilo v podniku ve Staré Roli a my se chceme vydat podobnou cestou. Nebráníme se ani vybudování oddělených místností pro kuřáky. U nás to dispozičně půjde. Podstatné je, že chceme udělat maximum pro to, abychom situaci napravili," uvedl před měsícem provozovatel baru Barracuda Pavel Jiřík.

Podmínky, které musí podniky splnit do 31. května:

1. vyvinou maximální snahu k zajištění a udržení dodržování nočního klidu v blízkém okolí své provozovny

2. omezí hlučnost svých návštěvníků tak, aby ruchem nebyli obtěžováni občané, kteří v dané lokalitě bydlí a mají právo na klidný spánek, veškerá zábava se bude odehrávat především uvnitř provozoven, i tak s ohledem na dodržování nočního klidu

3. obstarají si provoz své živnosti takovým způsobem, aby návštěvníci jejich provozů co nejméně opouštěli toto místo, či dokonce migrovali po barech a tím způsobovali hluk na ulicích

4. ve svých provozovnách umístí cedule s nápisem zákaz vynášení alkoholu a osobně či prostřednictvím svého zaměstnance nebo jiné osoby budou na tuto povinnost dohlížet

5. zajistí v případě možnosti zřízení prostorů vyhrazených pro kouření

6. osobně či prostřednictvím jiné osoby zajistí dozor nad dodržováním uvedených pravidel uvnitř provozovny i v bezprostředním okolí jejich provozoven