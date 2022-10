Řidiči, kteří musí absolvovat cestu přes Ostrov až do Jáchymova, jsou již několik měsíců vystaveni hned několika dopravním omezením. Jenomže kvůli aktuálním pracím v Jáchymově je cestování do tohoto krušnohorského města, přes nějž jezdí i obyvatelé dalších horských obcí, téměř peklo. Motoristé tam musejí počítat s opravdu velkým zpožděním. A práce tam ještě nekončí.

Úsek na rychlostní silnici z Karlových Varů do Ostrova, kudy se jezdilo kyvadlově, je jako jediný ze čtyř překážek už hotový. Při sjezdu z rychlostní silnice na Dolní Žďár řidiče ještě v Ostrově čekají jedny semafory kvůli pracím na silnici, hned pár metrů dále narazí v Horním Žďáru na další semafor. S tím řidiči samozřejmě už nějakou dobu počítají. Co je ale může nemile překvapit, je i kilometrová kolona vozidel za tím. V té uvízli i redaktoři Deníku, když minulý týden chtěli zajet na volební reportáž do Jáchymova. Ve frontě aut stáli asi dvacet minut, přičemž se posunuli jen o pár metrů. Zato v protisměru od Jáchymova projelo poměrně dost aut. Řidiči byli dost nazlobení, vylézali z aut, snažili se zjistit příčinu. Když se kolona opět posunula jen o pár metrů, uviděli, že dopravu tam neřídí semafor, ale zaměstnanec stavby. "Minulý týden jsem jela z Abertam do Ostrova. Trvalo mi hodinu a půl, než jsem se do Ostrova dostala. Tohle přece není možné," postěžovala si čtenářka Deníku.

Ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil redakci slíbil, že zjistí, kde je problém. "Jsou tam poněkud komplikace, protože zhotovitel balil v tomto úseku vrstvu asfaltu. Problémy tam mohou nárazově ještě přetrvávat, protože firma tam bude v nadcházejících dnech balit ještě jednu vrstvu. Dopravu v tomto případě neřídí semafor, ale vyčleněný zaměstnanec," vysvětlil šéf ŘSD.